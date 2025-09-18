COPE
Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 18 de septiembre: el Ferrari de Aldama, a precio de chollo

El programa se afianza cada noche en TRECE como un espacio de referencia para seguir la actualidad, con análisis, entrevistas y debates sobre los temas más destacados del día

Redacción TRECE

Publicado el

1 min lectura

El Cascabel de esta noche abordará el error judicial que permitió la absolución de maltratadores, la investigación a Israel y las novedades en torno a Begoña Gómez y Air Europa. En la mesa estarán Álvaro Nieto, Isabel Durán y Álvaro de la Torre, y se sumarán expertos como Emilio Olivares, director de la revista Car, para comentar la subasta del Ferrari de Víctor de Aldama; Joan Guirado, periodista de ABC; Verónica Guerrero, abogada; y Gonzalo Araluce, de Vozpópuli. El invitado central será José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores, con una entrevista en profundidad en plató. Además, participarán Ana Samboal y María Jamardo para analizar las claves judiciales, y José Beltrán, director de Vida Nueva, con el seguimiento a la entrevista del Papa.

 EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente.  Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.

José Luis Pérez El Cascabel


Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada.   A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.

