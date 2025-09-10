Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 10 de septiembre: las declaraciones de Begoña Gómez ante el juez

El Cascabel aborda esta noche una intensa agenda marcada por la política y la actualidad judicial: desde la sesión de control y la declaración de Begoña Gómez, hasta una entrevista en directo con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. El programa, conducido por José Luis Pérez, contará además con el análisis de Ana Samboal y Javier Chicote sobre las posibles consecuencias penales para la esposa de Sánchez, con la participación del abogado Juango Ospina. También se tratarán los mensajes machistas atribuidos a José Luis Ábalos con la visión del periodista Isaac Blasco, el debate sobre la educación privada de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero, y las consecuencias económicas de la reducción de la jornada laboral, junto a la mirada internacional sobre la crisis en Gaza y los drones rusos en Polonia, de la mano del experto Francisco Girao.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.