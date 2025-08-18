Sigue en directo 'El Cascabel' del 18 de agosto: Incendios, cambio climático y política internacional

La edición de esta noche de El Cascabel comenzará con la última hora de los incendios, mostrando imágenes desde dentro de los focos más activos y la labor de la UME. Se destacará la llegada del ejército y las quejas de vecinos que se quedan en sus pueblos para proteger sus casas.

En el bloque internacional, se comentará la primera visita de Zelensky a Washington y su encuentro con Donald Trump, acompañado de la entrevista a José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, que analizará la cumbre de Alaska, la gestión de los incendios y la intervención de Pedro Sánchez desde La Mareta.

La edición también incluirá temas de actualidad nacional, como el caso de David Sánchez, con imágenes de archivo y una tertulia sobre su situación, así como la polémica de los pisos de Muface alquilados a Sabiniano, con entrevista a Pelayo Barro. Además, se cubrirá el pelotazo urbanístico de Galapagar y el préstamo de la SEPI con entrevistas a Isaac Blasco o Joaquín Hernández Rader.

Por último en la sección de gestión de incendios, se entrevistará a Tomás Gómez, ex secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, para analizar la coordinación política.

