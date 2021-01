Sergio Alonso, periodista: “Illa ha fallado en todo, ha hecho una mala gestión y ha mentido sistemáticamente”

“Si tuviera que ponerle nota, le pondría un 1”, asegura el adjunto al director de la ‘La Razón’. En una entrevista en ‘El Cascabel’ de TRECE, Sergio Alonso ha valorado el paso de Salvador Illa por el Ministerio de Sanidad: “Ha fallado en todo, ha sido ministro político, que ha estado como ave de paso, con un objetivo único que es llegar al punto en el que se encuentra, saltar a la política catalana como candidato a la Generalitat. Todo lo demás ha sido un medio para lograr este fin. Jamás he visto un ministro tan sumamente malo gestionando, y es curioso porque por su apariencia parece lo contrario. Detrás de esa buena fachada hay cartón piedra, nada. Una gestión nefasta de lo que se conoce y de lo que no”.

Pero para Sergio Alonso no solo se trata de una “mala gestión, también mentira sistemática”. El periodista asegura que “autorizaron el 8-M sabiendo que dispararía los casos. Han sido mentiras permanentes como con las mascarillas que no eran necesarias, el IVA de las mascarillas de las quirúrgicas que no valen para nada, en la desescalada de la primera ola que impidió a Madrid avanzar sin justificación epidemiológica, el estado de alarma ad-hoc puesto para la Comunidad de Madrid con una situación mucho mejor que la que tenemos ahora… Ha sido un ministerio de mentiras sistemáticas. Malo y que miente”.

"Es sorprendente que ningún juez haya decidido investigar seriamente la compra de material sanitario"

Otro punto clave de la gestión de la pandemia del Gobierno de Pedro Sánchez, la compra de material sanitario, no ha pasado desapercibido en el análisis del periodista: “Es sorprendente que ningún juez haya decidido investigar seriamente la compra de material por parte del ministerio: sobreprecio, proveedores desconocidos, la mayor parte de contratos se ha dado a dedo sin concurso público. Se desconoce la cantidad dilapidada, cuánto dinero se ha perdido. Sé que dentro del ministerio no han podido justificar los productos llegados. Hay problemas internos en departamentos donde no cuadraban las partidas”.

Por último, Sergio Alonso ha criticado que “el plan de vacunación del Ministerio de Sanidad carece de rango legislativo, es un papel etéreo que cogen las comunidades autónomas y que pueden hacer lo que quieran. Cada una ha adoptado su estrategia y es un caos y descontrol. Es uno de los mayores ejemplos de la ineficiente gestión por parte del Gobierno”.