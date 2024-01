El PP señala que "el Gobierno ha salido derrotado y humillado" tras el pacto con Junts

Finalmente, han salido adelante; los decretos que el Gobierno consideraba más importantes, el 'ómnibus' que tenía que desbloquear la remesa millonaria de los fondos europeos, y el paquete de medidas anticrisis que suponía el pilar fundamental del PSOE para responder a la coyuntura económica actual. Ambos han sido aprobados in extremis en una jornada de vértigo que ha terminado con el nada sorprendente pacto entre el Gobierno y Junts per Catalunya que ha posibilitado la aprobación de dos de los tres decretos que llegaban hoy al Senado —y no al Congreso de los Diputados porque está en obras—.

Junts, que hasta el último momento se mantenía en el 'no', ha dado un giro de 180º para terminar no votando los decretos y posibilitar que el Gobierno superara el primer examen de 2024 de manera airosa, más si cabe, cuando este mediodía parecía que el Ejecutivo iba a salir trasquilado de la cámara alta en lo que habría supuesto una dura derrota política para empezar el año. Es más, tan evidente era el fracaso que Pedro Sánchez no ha asistido en toda la tarde a la cámara alta. No ha sido hasta que el equipo negociador del PSOE ha amarrado el apoyo de Junts cuando el presidente se ha dejado ver feliz y sonriente en la bancada.

El botín de Junts no tiene precedentes; los de Puigdemont logran competencias para la Generalitat gobernada por ERC en materia de inmigración. También consiguen apartar del decreto ómnibus uno de los artículos que molestaban al grupo independentista y logran que se publiquen las balanzas fiscales. Políticamente hablando, la victoria de Puigdemont es total, sobre el Estado y sobre su máximo rival, ERC.

En este sentido, hoy ha visitado 'El Cascabel' Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, quien ha criticado duramente lo sucedido hoy en el Senado: "El pleno de hoy es el ejemplo de la bochornosa situación en la que se encuentra el Gobierno nacional y de que quien manda es Puigdemont desde fuera de España".

Para los populares "el Gobierno ha salido derrotado y humillado, porque uno de los decretos ha caído por Podemos y el resto de decretos se han aprobado por el chantaje de Junts", así se ha referido Tellado al único decreto que ha sido rechazado, el abanderado por Yolanda Díaz que pretendía subir el subsidio por desempleo, y al resto que, efectivamente, han sido aprobados en última instancia gracias al pacto alcanzado por el Gobierno con Junts Per Catalunya: "Los independentistas exigen, Sánchez cede en todo, y quien manda en España es quien quiere debilitar el Estado".