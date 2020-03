Secretaria general de Cáritas, en TRECE: "Pedimos que las medidas no esperen a la crisis social y lleguen ya"

La secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, cuenta sus propuestas para paliar los efectos del virus en los más vulnerables. "Hemos pedido que estas medidas extraordinarias no esperen a la crisis social que llegará después, sino que se pongan en marcha enseguida", ha comentado Natalia.

? Natalia Peiro, secretaria general de @_CARITAS, en #ElCascabel18M: "Hemos pedido que estas medidas extraordinarias no esperen a la crisis social que llegará después, sino que se pongan en marcha enseguida". ? #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/af1YWpEatc — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) March 18, 2020

"Estamos muy preocupados y habrá que hacer seguimiento. El gasto que habrá que hacer en relación con el hogar y la reducción de los ingresos junto con los problemas del empleo habrá que ver cómo se palía con estas ayudas aprobadas en el Real Decreto para las familias", ha explicado la secretaria general de Cáritas.

CÁRITAS NO PARA

Las 70 Cáritas diocesanas que suman esfuerzos a lo largo y ancho de España comparten criterios y orientaciones para seguir prestando sus servicios a favor de aquellos con menos recursos, especialmente vulnerables ante la pandemia del COVID-19. Cáritas redobla esfuerzos. Y lo hace en el marco de las medidas indicadas por el Gobierno de España. El objetivo es equilibrar la protección y la seguridad con la atención a las necesidades más urgentes.

Audio

Los trabajadores y voluntarios de Cáritas son suficientemente conscientes de los riesgos. Comprometerse y seguir al pie del cañón huyendo de la lógica del “sálvese quien pueda” no significa caer en la irresponsabilidad. Se trata, simple y llanamente, de cumplir con un compromiso cuya razón de ser descansa en el Evangelio de Jesucristo. En esta hora Cáritas es expresión del compromiso de la Iglesia católica por el cuidado de los más débiles y necesitados. Hay que huir del darwinismo social que en situaciones de emergencia prescinde de aquellos con menos capacidad de adaptación. La crisis de 2008 no ha sido superada en miles de hogares españoles y no se puede seguir sumando precariedad a la precariedad.

En esta coyuntura no podemos olvidar, sino todo lo contrario, a los desempleados, personas sin hogar, parados de larga duración, mayores, inmigrantes, menores tutelados y familias en situación de precariedad. No habrá reconstrucción posible que no pase por un compromiso decidido a favor de los más vulnerables.