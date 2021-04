Ruiz Escudero, en TRECE, sobre el plan de vacunación del Gobierno: "No quiero pensar que Sánchez sea gafe"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha analizado la situación sanitaria y epidemiológica en el región en TRECE, señalando que espera que en las próximas jornadas la situación actual de meseta vaya descendiendo: "La Comunidad de Madrid desde que el Gobierno dejó a aplicar el mando único es la segunda comunidad, junto a Baleares, con la letalidad más baja de España. Por lo tanto los datos son como en el resto de España. Esperemos que la tendencia comience a estabilizarse e incluso a disminuir dentro de poco".

También se ha referido a las últimas declaraciones de Pedro Sánchez contra la Comunidad de Madrid, en un claro clima de campaña electoral: "Parece increíble que un presidente del Gobierno tenga esa fijación con la Comunidad de Madrid y especialmente con la presidenta. Es algo que llevan haciendo durante toda la pandemia porque no pueden soportar que Madrid se haya ido adelantando en la toma de decisiones. Ellos han metido la vacunación, los datos y la estrategia en campaña, algo que es lamentable y que demuestra la pobreza personal del presidente del Gobierno porque nos parece muy trágico utilizar la pandemia contra Madrid. En este sentido, el lema 'Sanchismo o Libertad' va cogiendo cada vez más peso".

Respecto a la vacunación con AstraZeneca, Ruiz Escudero ha explicado que el porcentaje de ciudadanos que rechazan la dosis está disminuyendo con el paso de los días: "Tuvimos un momento más complicado en cuanto al rechazo, que fue el día después del anuncio por parte del Gobierno, ya que hemos pasado por cuatro decisiones muy rápidas de Sanidad. Poco a poco el rechazo ha ido disminuyendo y esperemos que poco a poco se recupere la normalidad porque desde la Comunidad de Madrid hemos mandado un mensaje de tranquilidad y hemos pedido que no haya limitación de edad. El beneficio de la inmunización respecto a los contagios no tiene precio".

En cuanto a la posibilidad de que el próximo mes de mayo llegue a su fin el estado de alarma, el consejero de Sanidad ha pedido que se estudien vías alternativas para garantizar a las diferentes regiones seguridad jurídica para tomar decisiones: "El 9 de mayo está muy próximo para conseguir una situación epidemiológica muy favorable. Llevamos mucho tiempo pidiendo un plan alternativo para poder tomar decisiones que nos pudiesen dar ese control respecto a la pandemia. Como siempre el Gobierno va con retraso en cuanto a la toma de decisiones. Con este ritmo de vacunación es complicado conseguir una situación favorable. Nosotros podemos poner restricciones a la movilidad pero no podemos poner un toque de queda. No sé qué plantea el Gobierno. Hay herramientas que con pequeñas reformas legales puedan darnos esa seguridad y todavía estamos a tiempo de cambiarlas".

Por último, en cuanto al anuncio de Sánchez la pasada semana relacionado con el impulso al plan de vacunación, Ruiz Escudero ha querido explicar que la situación no es tan positivo como vendió Sánchez en el atril del Palacio de la Moncloa: "Ahora mismo con el número de vacunas que estamos recibiendo es casi imposible poder elegir vacunas. Además la falta de previsión en cuanto a la llegada de vacuna lo hace más complicado. Estamos en un contexto en el que no hay semana en la que no recibimos una mala noticia respecto a la vacunación. Siempre que aparece Sánchez en escena algo ocurre después inmediatamente. No quiero pensar que sea un gafe, pero empezamos a pensar que sale jugando con las emociones de millones de vacunas y hoy se suspende la recepción de Janssen".