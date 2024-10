Rosa Díez sobre el pacto PSOE-Bildu que rebaja penas a etarras: "Me produce una extrema repugnancia"

Son más de 40 presos de ETA los que van a salir de prisión antes de lo previsto en sus condenas. No solo 7 de ellos saldrían directamente a la calle como 'Txapote' a quién se le atribuyen 13 asesinatos, sino que también el asesino de Miguel Ángel Blanco saldría de prisión el año que viene en vez de en 2031. Con él lo haría también 'Kantauri', exjefe de ETA y que está detrás de siete asesinatos, entre ellos los de Fernando Múgica o Alberto Jiménez Becerril. Estas salidas serían posible gracias a la modificación de la ley de antecedentes penales que ha puesto en marcha el Gobierno y que permite a los terroristas descontarse las penas que cumplieron en Francia. Es una reforma que votaron todos los partidos por unanimidad pero sin saber en un principio que se incluía esa enmienda.

Rosa Díez asegura en El Cascabel que este pacto "forma parte de esta coalición de intereses entre Sánchez y delincuentes de todo tipo de condición". Algo que, asegura, queda demostrado con "la reforma del código penal para que el robo de dinero público o la malversación dejen de ser delito para sus socios. También al aprobar una ley de amnistía para que se borren los delitos de sus socios, de los que le hacen presidente".

Para Díez la forma de actuar del Gobierno tiene un claro objetivo: "Sánchez tiene la misma estrategia: demoler el sistema del 78, porque eliminando los controles del parlamento, de la justicia y de los medios de comunicación es la única manera de mantenerse en el poder". Dentro de esa estrategia, insiste, entraría ese acuerdo con Bildu para favorecer a los presos de ETA: "Lo que hacen Sánchez y el PSOE me produce una extrema repugnancia pero que la oposición no se entere me produce desolación". Es más, Díez asegura que "es consecuencia de que la oposición no se lee los papeles. Esa enmienda quizá se hubiera aprobado si PP y Vox hubieran cumplido con su trabajo, pero es que tendrían que haberlo cumplido". Precisamente desde el Partido Popular hablan de una artimaña y una trampa del Gobierno. Por eso, los Populares, además de disculparse con las familias de las víctimas del terrorismo de ETA, han puesto en marcha la maquinaria y finalmente han decidido retirar del orden del día del pleno en el Senado el proyecto de ley que modifica esta norma.

En cuanto a a forma de actuar del PSOE, la exdiputada y fundadora de UPyD señala en 'El Cascabel' que: "El PSOE no es más que un grupo de ovejas al servicio de un rebaño, de los intereses de este señor que vive en la Moncloa para sacar beneficios propios y para enriquecer a su familia". Se muestra muy crítica incluso con las voces discrepantes dentro de la formación, que creen que tendrían que dar un paso más: "No se puede esperar nada bueno de las personas de este partido. Nadie alza la voz como la tiene que alzar, no dando un titular solo un día". Añade que los socialistas no se han enfrentado a este insulto a la Democracia y a esta forma de hacer política a pesar de haber tenido muchas oportunidades para hacerlo. La razón: "El PSOE se ha pasado al lado oscuro y está con los malos porque Sánchez es como ellos".