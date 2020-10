Rodríguez Arribas, exvicepresidente del TS: "Me preocupa que se modifiquen derechos fundamentales tan fácil"

La Comunidad de Madrid presentará este viernes un recurso contra las medidas del Gobierno central para confinar municipios con alta incidencia del coronavirus y solicitará medidas cautelares, han informado fuentes del Gobierno regional.

El Ejecutivo autonómico dará más detalles mañana en una rueda de prensa que ofrecerán el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó esta mañana su intención de acudir a los tribunales aunque aseguró que Madrid cumpliría la orden.

"Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase", trasladó en su intervención en el Pleno de la Asamblea.

El exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, ha explicado en 'El Cascabel' cuál es la viabilidad de este recurso: "El recurso puede prosperar o no, pero la decisión la conoceremos cuando no tenga solución. Lo que si puede pasar, que ya ha sido anunciado, que se presente una medida cautelarísima en la que ni siquiera se escucha a la parte contraria y eso se puede proceder en 24h. Lo malo de todo esto es que si teníamos poco con esta segunda ola ahora llega un problema jurídico del que nunca vamos a salir bien porque a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad".

También ha mostrado su preocupación porque a través de una orden ministerial se puedan controlar derechos fundamentales: "Lo que más me molesta es que se puedan modificar derechos fundamentales a través de una orden ministerial. Esto es un problema y creo que muy importante. Se debe buscar una solución rápida a este problema y encontrar una alternativa con apoyo legislativo".