Rocío, víctima de inquiokupación: "No soy un fondo buitre, tengo una casa y tengo que vivir con mis padres"

Rocío vivía en su casa en un municipio de la Comunidad de Madrid hasta 2018, cuando se va a Estados Unidos a trabajar. Mientras está fuera, decide alquilar la vivienda. El último año entra una señora de unos 60 años con una niña de 4. Una empresaria que pagaba 1.650 euros al mes y que tenía en su cuenta corriente casi 140.000 euros.

Pasa el tiempo y, en mayo del año pasado, con dos meses de antelación, Rocío comunica a su inquilina que vuelve a España, encima embarazada, así que necesita su casa para vivir. Un dato importante es que la propietaria solo tiene esa casa en propiedad.

¿Respuesta de la inquilina? Ni se va, ni le va a pagar de ahora de adelante. Es decir, una inquiokupación en toda regla.

Así que Rocío va al juzgado en noviembre, embarazada de ocho meses para ver si admitían a trámite su demanda. Y sí, tenía juicio para el 8 de febrero, con tal mala suerte que se canceló por huelga de los letrados. Ahora vuelve a estar a la espera de juicio. Mientras, se ha tenido que ir a vivir con sus padres.

"La inquilina pagaba un poco tarde pero pagaba todos los meses, pero cuando le avisé de que volvía dejó de pagarme", ha explicado Rocío Bautista, la propietaria, a Antonio Jiménez en 'El Cascabel. "Ahora hemos cortado toda comunicación, yo he dejado todo en manos de una abogada y ahora me he enterado de que ha pedido ser nombrada oficialmente 'vulnerable'"

"Mi abogado me dice que solo nos queda esperar y esta señora me ha quitado unos meses muy bonitos", ha lamentado, aunque ha señalado también que lo peor, "lo duro es que me veo representada en muchos medios como el verdugo, cuando me veo herida como pequeña propietaria, no soy ningún fondo buitre. Se están aprovechando del sistema".