¿Quién se está beneficiando políticamente de los fallos la Ley 'Sólo sí es sí?

¿Se está haciendo un uso político de la reforma de la ley? Por un lado, tenemos a Sánchez, en año electoral, que busca diferenciarse de Podemos, su socio de Gobierno. Por otro lado, tenemos a Irene Montero enrocada en su postura. La ministra ha vuelto a denunciar la supuesta resistencia de algunos jueces a aplicar la ley.



Y en Podemos, Ione Belarra, con indirecta a los socialistas. Con la ley del solo sí es sí: la ministra dice que "el gobierno hay dos fuerzas, una a la que le tiemblan las piernas y otra a la que no". Una frase por la que han preguntado a Yolanda Díaz que, recordemos, pertenece a la cuota de Podemos en el Gobierno, pero para las próximas elecciones pretende desligarse de los morados. Pues al ser preguntada por esa crítica de Belarra al PSOE, Díaz le ha lanzado un recado muy sutil: "hay cuidar la coalición" le ha espetado la vicepresidenta a su compañera.



La periodista de 'TheObjective', KettyGarat nos cuenta que "Carmen calvo e Irene Montero estaban seriamente enfrentadas y eso impedía el trámite de la ley". Garat nos cuenta los entresijos de la tramitación de aquella ley: "Calvo se afanaba mucho en filtrar que era una chapuza jurídica, dijeron que Montero se enrocó en que no se tocaba la ley, no se tocó y asumían que se aprobaba algo inconstitucional... pero no fue así, la advertencia se produjo y Montero le dice, 'ministro Campo tiene razón'". Incluso Garat cuenta que "Irene Montero rebaja sus pretensiones y eleva las penas máximas de la ley del solo, si es si, el mal podría haber sido mayor".



Cristina Alberdi, exministra de asuntos sociales, también nos explica que había "una serie de informes que advertían claramente de que esto podía pasar" (la rebajas en las penas). "Aquí ha habido fallos garrafales desde el Ministerio de Igualdad, ministerio que nunca debió cederse a Podemos" y añade la exministra que las leyes en el Consejo de Ministros "normalmente no se votan, la última palabra la tiene el presidente, aquí cometió un error Sánchez".