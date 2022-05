Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Qué nota le pones a la gestión económica de Pedro Sánchez?

El secretario de Estadio de Economía, Gonzalo García, ha asegurado que el Banco de España no ha modificado sus pronósticos económicos para 2022 y que todas las previsiones "apuntan a que España crecerá por encima del 4 % y mantendrá una senda de crecimiento intensa en los próximos años".

"Nos da el viento de cara con la situación geopolítica", ha afirmado García en relación al aumento de costes aumentado por la invasión rusa a Ucrania, pero, pese a ello, ha mantenido en declaraciones a periodistas que España "va a seguir creciendo y creando empleo de calidad".



El Banco de España avanzó este miércoles en el informe anual de la entidad que volverá a rebajar en junio su previsión de crecimiento para 2022 desde el 4,5 % calculado en abril, después de que la desaceleración del PIB en el primer trimestre haya sido "mucho más intensa" de lo esperado y haya estado acompañada de un repunte de la inflación subyacente.



Este texto señalaba que la inflación no energética crecerá más de lo previsto este año, mientras que la subida de los precios de la energía será más modesta, entre otras cosas por la puesta en marcha del mecanismo ibérico para limitar el precio del gas y rebajar el de la electricidad.



Así, el informe recogía que una de las medidas para contener la inflación podía ser el pacto de rentas, un acuerdo que según el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ya se ha alcanzado "en la práctica" porque las empresas no han aplicado a los precios finales el incremento total de sus costes y los trabajadores no están teniendo subidas salariales que igualen la inflación.



Sobre este pacto de rentas, García ha resaltado que es "un elemento esencial" dentro del plan de respuesta a la guerra presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se llevará a cabo a través de un acuerdo a tres años, con el objetivo de moderar el comportamiento de los salarios y márgenes de beneficios de las empresas.



"Hasta ahora, ha habido algún acuerdo sectorial, pero no un acuerdo nacional, porque no han llegado a un acuerdo los agentes sociales", ha destacado el economista, quien ha asegurado que seguirán trabajando para que este acuerdo se cierre en los próximos meses, "porque es un elemento importante para digerir la inflación alta".