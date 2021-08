Agustín Pery responde a Teresa Ribera: "No necesitamos que se nos rescate con una empresa pública de luz"

Agustin Pery, director adjunto de ‘ABC’, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar los ‘rifirrafes’ entre PSOE y Podemos por la subida del precio de la luz.

En primer lugar, Agustín Pery apunta que la portada de su periódico irá dedicada al S.O.S de los traductores afganos de las tropas españolas pidiendo que se les saque de allí por el peligro que corren. Por otra parte, indica que “lo que nos comentan los traductores es que la embajada de Kabul aún no se han puesto en contacto con ellos y desde Exterior el problema es saber hasta qué grado de familiaridad actúan porque estos talibanes son capaces de vengarse con cualquier atrocidad”.

Adentrándose en la disputa entre PSOE y Podemos, Pery expresa que “Podemos es un partido menguante que va a desaparecer. Es algo paradójico que al presidente le hagan bullying sus aliados de Podemos amenazando de hacer lo que quieren o salen a la calle. Al final es la política forúnculo que practica Podemos con su socio de Gobierno, sabe que no puede dárselo y sale la ministra a decir una ocurrencia porque el día anterior en Lanzarote no fue capaz de hablar de los temas importantes sino sobre la España del 2030 o 2050, sobre la realidad de hoy que es que en España está costando la luz 115 euros/MWh no habló, sale la ministra Ribera y la ministra Montero a responder a un socio de Gobierno y en ningún caso da una solución a los españoles de algo tan grave que va a afectar a nuestra capacidad de generar empleo y riqueza que es la realidad que está pasando hoy”.

Sobre las declaraciones de la ministra que no descarta crear una empresa pública, afirma: “Es una ocurrencia absurda. No tenemos necesidad de que vuelva a rescatarnos el Estado si tenemos una solución más fácil como que el 65% es carga impositiva en la factura de la luz donde se puede intervenir. La Comisión Europea le respondió al Gobierno que tiene mecanismos para rebajar el precio como una rebaja fiscal que no se acomete, por lo tanto acusar al gobierno de Rajoy o a Putin es absurdo y no es la solución”.