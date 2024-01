El concesionario BMW Lurauto ha anunciado el cese de su colaboración con la actriz Itziar Ituño tras participar en la manifestación del pasado sábado en Bilbao en favor de los presos de ETA, mientras que la compañía Iberia ha retirado de sus redes un vídeo promocional protagonizado por la intérprete vasca.

En la marcha tomaron parte decenas de miles de personas en demanda de que se aplique a los presos de la banda terrorista la política penitenciaria ordinaria y no se recurra su progresión a tercer grado ni los permisos.



La actriz Itziar Ituño, protagonista de la serie de éxito "La casa de papel", fue una de las personas que portó la pancarta que encabezaba la marcha con el lema "Konponbiderako Giltzak" (Llaves para la resolución), junto con portavoces de la red de apoyo a los presos de ETA Sare, representantes de partidos independentistas catalanes, el exfubolista del Athletic Endika Guarrotxena y el histórico dirigente de la izquierda abertzale José Luis Elkoro, entre otros.



Tras su participación en la movilización, el concesionario vizcaíno BMW Lurauto ha anunciado, a través de un comunicado oficial en las redes sociales, que cesa la colaboración con la actriz.



"En BMW Lurauto no nos vinculamos con ninguna ideología política, por lo que lamentados que se haya vinculado la imagen de Lurauto con cualquier tipo de acto de contenido ideológico", argumenta la firma.



El concesionario reafirma su compromiso con "la diversidad, inclusión y el respeto al 100 % de la sociedad".



BMW Lurauto destaca "la comprensión" de su comunidad y clientes en este asunto y señala que continuará esforzándose "para mantener" sus estándares "de excelencia".



Por su parte, Iberia eliminó ayer de sus redes sociales un vídeo interpretado por la actriz para no avivar la polémica suscitada en internet tras la participación de Ituño en la manifestación, han indicado a EFE fuentes de la aerolínea.



A través de las redes, la actriz Itziar Ituño ha recibido la solidaridad de la organización de apoyo a los presos de ETA Sare ante "la enésima campaña -dice su mensaje- de criminalización que está sufriendo desde el sábado".



Sare también ha difundido un comunicado en el que señala que "hoy la criminalización por participar en la manifestación" del sábado "en favor de los derechos que asisten a los presos vascos y también con el objetivo de trasladar el apoyo y la solidaridad a las víctimas de las distintas violencias, le ha tocado a la actriz Itziar Ituño".



Esta organización señala que la situación afecta "a todos", al margen del posicionamiento en relación a la situación de los presos de ETA, ya que se trata del "derecho a la libre expresión y a no ser perseguido y criminalizado por ejercerlo".



Considera, por ello, que las instituciones públicas "también deberían posicionarse ante situaciones que afectan a derechos fundamentales".