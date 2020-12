El padre de Juan Carlos Monedero, en TRECE: "El Gobierno de Sánchez ha robado la ilusión a los españoles"

Salvador Monedero, padre del histórico fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para analizar junto a Antonio Jiménez la carta que desde la formación morada han redactado para criticar que España sea "un país de bares y hoteles para turistas". El progenitor del líder de Podemos también pertenece al gremio de la hostelería y actualmente regenta un bar en Madrid.

En este sentido, Salvador Monedero considera que no existe una reflexión profunda por parte de su hijo para apoyar esta carta de Podemos: "Yo creo que no se ha expresado bien. Tiene mucha familia que se dedica a la hostelería. Yo creo que ahí hay un malentendido. El mundo tiene mucho que agradecer a la hostelería, ¿qué sería el mundo sin la hostelería? Lo que pasa que a veces por falta de tiempo se tergiversan las cosas. Yo considero que si se pudiera explicar bien no surgirían estas dudas".

En este sentido, Salvador también ha explicado cómo ha sido su vida dentro del sector de la hostelería: "Yo llevo toda la vida dedicándome a la hostelería, incluso me he tirado cuatro días sin dormir por trabajar. Aparte de en mis bares, yo también trabajaba en otros restaurantes, cuarteles. También me he dedicado a la venta por mayor".

Respecto a su hijo, Salvador sí ha reconocido que mantiene charlas sobre política con Juan Carlos Monedero: "Sí, porque de la discusión sale la luz. A mis hijos les he intentado inculcar siempre respeto y educación, y que nunca traten de imponer su verdad".

Por último ha reconocido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha robado la ilusión a la ciudadanía española: "Yo le he escrito una carta a Sánchez agradeciendo sus servicios, porque me han dicho que está preparando su dimisión porque no quiere pasar a la posteridad por su gestión. Debemos dejar el corazón a un lado y pensar en la cabeza. Yo que he pasado por muchas etapas, el Gobierno de hoy en día nos ha robado lo más importante: la ilusión. Un hombre sin ilusión no tiene fuerza para caminar y eso nos lo han robado ahora"