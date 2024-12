Óscar López, el rival que "quiere" Ayuso, según el periodista Cristian Campos

"Cuando en pandemia Ayuso decidió abrir los bares y restaurantes, acertó y muchos españoles de otras comunidades no entendían por qué ellos no podían. Funcionó y así se convirtió en la líder de la oposición". Es el análisis que ha hecho Cristian Campos, jefe de opinión de 'El Español' y autor de 'Me gusta la fruta' este martes por la noche en 'El Cascabel' de TRECE.

Según el periodista, "Sánchez fue muy listo, se dio cuenta de su poder y la pinchó y fue así cómo acabó con Pablo Casado. En cuanto la visualizó como líder de la oposición, ella despegó. Cae bien y tiene carisma". Un análisis que llega el mismo día de un nuevo episodio, y ya van unos cuantos, del enfrentamiento Sánchez-Ayuso. Este martes ha sido en el acto por la Constitución Española en la Comunidad de Madrid. En su discurso, referencias de la presidenta al Gobierno central. En cuanto al delegado del Gobierno en Madrid, responde muy enfadado con Ayuso, porque no ha podido intervenir públicamente como otros años, y lleva el asunto a la lucha política.

La bronca Moncloa-Sol se recrudece también porque el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido citado como testigo a propuesta del fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid. Todo esto, en la investigación abierta por un presunto delito de revelación de secretos de Álvaro García Ortiz. Han citado a declarar a Miguel Ángel Rodríguez y a ocho periodistas de varios medios, que son 'El Mundo', 'laSexta', 'Cadena Ser', 'El Plural', 'Eldiario.es', 'Vozpópuli' y 'Libertad Digital'.

Y todo esto mientras el ministro Óscar López, muy cercano a Sánchez, va a presentar este jueves su candidatura para secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid. Nuevo contrincante socialista para Ayuso y en el PP NO lo van a recibir con los brazos abiertos. Ya van calentando motores para ese recibimiento con un rifirrafe este martes por la tarde en el Senado entre el popular Alfonso Serrano y Óscar López. "Estoy convencido de que el rival que quiere Ayuso en el PSOE es Óscar López", ha dicho en TRECE Cristian Campos.