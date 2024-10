Narciso Michavila: "Tezanos tiene siempre la misma estrategia: vieja y marxista"

Si se celebrasen elecciones generales, el Partido Popular sería la fuerza más votada con 147 escaños. Son 17 más que en los comicios de julio del año 2023. Vox, por su parte sube 40 diputados y la suma de ambos partidos obtendría una cómoda mayoría absoluta. Una victoria de Feijóo, al que eso sí, los encuestados piden una oposición más contundente. Así, lo refleja la encuesta de GAD3 para el diario 'ABC' que además pregunta por otras cuestiones como por ejemplo los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno. Más de la mitad de los españoles señala a Pedro Sánchez como responsable y el 66% cree que la gestión del presidente para hacer frente a estos escándalos es deficiente. Además hay otro porcentaje, el 23%, que piensa que esa gestión es irregular. Sobre si el Fiscal General del Estado debe dimitir, el 60% de los ciudadanos tiene clara la respuesta: Álvaro García Ortiz sí debe dejar su cargo. También 2 de cada 3 encuestados pide un adelanto electoral si no se sacan adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Unos datos que reflejan lo contrario a los del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dirigido por José Félix Tezanos, y unos datos nada sorprendentes para el presidente de GAD3 Narciso Michavila: "Dejó de ser un catedrático independiente hace tiempo, a nadie sroprende su reacción. Sin embargo sus compañeros de partido que ganan las elecciones en distintos ayuntamientos o alguna comunidad si leerán la encuesta de GAD3 porque lo que saben es que si nos equivocamos lo reconocemos, pero los institutos independientes no ganamos nada mintiendo". Michavila señala en 'El Cascabel' que Tezanos tiene su propia estrategia: "Es siempre la misma: "Lo importante no es la realidad sino lo que ellos contemos", una estrategia muy vieja, de origen marxista de la que él se siente muy orgulloso". El presidente de GAD 3 recuerda además que el barómetro del CIS no pregunta a ciudadanos extranjeros: "Para el señor Tezanos tienen la obligación de pagar impuestos, de cumplir la ley pero en cambio no tienen derecho para contestar sus encuestas". Algo que cree que forma parte de un sectarismo que comparte "una minoría socialista que ha abandonado los valores socialistas y ha antepuesto sus privilegios a la igualdad de todos los ciudadanos con dinero público".

Sobre los resultados del PSOE, al que estos sondeos otorgan 115 escaños, Michavila asegura que "El PSOE con Sánchez aguanta en los niveles que está (un 28%) y porque dentro de la coalición siempre los partidos mayoritarios son los que aguantan mejor". En su opinión quién está sufriendo en voto es ERC. Eso sí, hay que puntualizar, añade Michavila que "la encuesta se terminaó antes de que la opinión pública tuviera conocimiento del caso de Errejón". Un caso que podría cambiar aún más los resultados, ser determinante, y pasar factura sobre todo a Sumar.

En cuanto al 77% de los votantes del PP reclama una oposición más contundente a Feijóo, el presidente de GAD3 cree que: "Hay una percepción general en el país de que no hay Gobierno y de que las cosas no van bien y piden más contundencia en la oposición." A esto también hay que añadir que "El estilo de liderazgo de Feijóo no es el estilo de liderazgo madrileño donde vivimos siempre muy acelerados y muy crispados. Es verdad que la mayoría pide más contundencia y quizá es uno de los motivos por los que Vox crece en esta encuesta".

A solo unos días de que se celebren elecciones en EE.UU. Michavila señala que la clave está en la capital de Pensilvania: "Si la capital de Pensilvania sale a votar Kamala tiene muchas opciones, si se queda en casa como hace ocho años tiene menos probabilidades. No sabemos si hay un cambio de comportamiento y los republicanos pueden salir a votar y están empatados o si por el contrario es que a Donald Trump le puede ir realmente bien". Unos resultados que dependen sobre todo de siete estados: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Míchigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.