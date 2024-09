"Nadie escapa de esa plaga": Humberto Calderón, exministro venezolano, advierte de las semejanzas entre España y Venezuela

Un tribunal de Venezuela ha emitido esta semana una orden de arresto contra el excandidato de la oposición de Venezuela Edmundo González Urrutia tras aceptar la solicitud del Ministerio Público contra el opositor, que se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales celebradas a finales de julio y en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, unos resultados que han sido cuestionados a nivel internacional. Mientras tanto, José Luis Rodríguez Zapater continúa en silencio. "El país que debería ser baluarte de la democracia y la libertad y defensa de los intereses democráticos de Venezuela frente a la Unión Europea es España y no lo es", lamenta Humberto Calderón.

El exministro venezolano de Petróleo y expresidente de la OPEP ha querido resaltar que, a pesar de que el Gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente, se muestre poco claro con su apoyo, "tenemos aquí formidables aliados de la causa de la libertad y la democracia, por ejemplo, el presidente Felipe González, el presidente Aznar, el presidente Rajoy... todos ellos están absolutamente claros con lo que está ocurriendo en Venezuela".

Similitudes del Gobierno de Venezuela y el de España

Humberto Calderón, que ya advirtió en su momento del peligro de los mensajes que se lanzaban en el movimiento del 15M, de donde surgió Podemos, recuerda que, aunque España no es Venezuela, "nadie se escapa de esa plaga". El exministro venezolano explica por qué, por ejemplo, se producen los ataques a la monarquía: "Porque es el control de las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente bien que todos estos atavismos que existen en muchos países de América Latina si no cuentan con el soporte de las Fuerzas Armadas no lo pueden instrumentar. Lo lamentable es que en Venezuela, como ocurrió en Nicaragua y como está ocurriendo en Colombia, los extremistas de izquierdas se han aprovechado de las bondades de la democracia para implosionar el sistema desde dentro".

Humberto destaca que el peligro más grande residen en el control de las instituciones: "En Venezuela, por ejemplo, el Banco Central era absolutamente independiente. Cuando llegó esta gente al poder lo pusieron como un apéndice del Gobierno. ¿Para qué? Para utilizarlo como un instrumento de fabricación de bolívares, generar bolívares para cubrir la nómina, pero la inflación se disparó". Este comentario del exministro venezolano se produce la misma semana que, en España, el ministro José Luis Escrivá ha prometido su cargo como gobernador del Banco de España y, posteriormente, traspasado su cartera de ministro de Transformación Digital y Función Pública. "Ustedes tienen la fortuna que son miembros de la Unión Europea y tienen ese tutelaje. Nosotros no lo teníamos y acabaron con la moneda venezolana".