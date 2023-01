El mensaje de la madre de una víctima de abuso sexual a Irene Montero: "No hay derecho"

La ley 'Solo sí es sí' ya ha beneficiado al menos a 133 delincuentes sexuales, entre los que se encuentra el abuelo de una menor de 13 años. La madre de la joven, Marta, ha estado en TRECE para relatar cómo el padre de su marido, tras abusar durante años de su hija, se ha visto beneficiado por esta ley con una rebaja de su condena: "Mi hija fue abusada por su abuelo paterno desde los tres años. A los seis años relató el abuso objeto de la condena, por lo que entró en prisión con una condena de 11 años. Con esta ley le han rebajado seis meses. Puede parecer poco, pero no es justo. Nos están haciendo sufrir de nuevo".

Marta explica cómo esta situación ha afectado a su hija: "El dolor y el sufrimiento no termina con una condena de prisión. Es para toda la vida. Hay que dar herramientas a las víctimas, no pisotearnos. Mi hija tiene 13 años y es una adolescente que ha tenido depresión, ansiedad y ha tenido problemas conductuales. Está en terapia y es conocedora de todo. Es consciente de esta rebaja y ella es la que me impulsa a darle voz para que no se repita".

Además, ha querido enviar un mensaje a Irene Montero: "Que nos inviten al Congreso y que nos escuchen, quizá así se piensan las leyes mejor. No hay derecho a hacer lo que están haciendo", sentencia Marta.