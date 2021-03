Jesús Díaz-Guijarro, consultant senior de urgencias en el hospital Khalifa Medical City de Abu Dabi, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la polémica con la vacunación en los Emiratos Árabes de las infantas Elena y Cristina. Tras más de doce años viviendo en la región, Díaz-Guijarro defiende que "es normal que si vas a estar aquí unas semanas o meses, te puedas vacunar, porque aquí la idea es vacunar a todo el mundo para evitar los contagios. En octubre empieza la Expo, o está vacunado todo el mundo o hay miles de personas que se pueden contagiar", señala.

El médico ha explicado a Antonio Jiménez y Susana Ollero que "Abu Dabi tiene muy pocos visitantes ahora y hay que estar 10 días de cuarentena" y añade que "si las infantas están aquí un tiempo, van a ir y volver, van a estar con gente de la familia real de Abu Dabi y personas importantes, lo lógico es que les hayan dicho que entonces se pusieran la vacuna y se la ofrecerian".

"Llevamos en el teléfono una aplicación que certifica si estás vacunado y cuándo"

Díaz-Guijarro aclara que "tener una PCR negativa no significa que no lo tengas, puedes haberlo cogido ese mismo día y unos pocos después lo transmitirás a quienes no estén vacunados. Cualquier persona que venga aquí para estar un tiempo y vaya a ir y volver, lo normal es que se vacune. Aquí tenemos lo que en Europa se llama el pasaporte de vacunación, nosotros lo llevamos en el teléfono con certificados de cuándo te han vacunado. Si llegas sin la aplicación de la vacunación, tienes que hacer cuarentena, pero si lo tienes, no. Cambia totalmente todo lo que hay que hacer. Esto lo tienes si te vacunas y te evitas cuarentenas y contagiar a otras personas".

�� "En Abu Dabi no se puede pagar por la vacuna. En este momento los centros de salud y hospitales vacunan, la gente va libremente y se vacuna enseñando el carné de identidad".



En cuanto a las dudas acerca de si es posible ir a Abu Dabi para recibir la vacuna, Díaz-Guijarro aclara que allí "no se puede pagar por la vacuna. La gente va librementede a los centros de salud y los hospitales y se vacunan enseñando el carné de identidad. Los primeros en vacunarse fueron la familia real para dar ejemplo y demostrar que funciona y es segura. A partir de ahí, nos vacunaron a todo el personal sanitario y nuestras familias, la policía, el ejército, barrenderos, todo el personal de riesgo, y ahora ya se vacuna a cualquier persona. Si un anciano no puede moverse de casa, se le manda a una persona y le vacuna en casa".

"La gente se vacuna libremente enseñando su carné de identidad"

El médico también ha matizado que, en Dubái, el sistema es "totalmente diferente". De los siete emiratos, "Abu Dabi paga la sanidad de seis, pero no de Dubái que es independiente, llevan otro sistema. Ellos usan las clínicas privadas con la vacuna de Pfizer que aquí en Abu Dabi no se usa”, ha manifestado.