Mazón abre las puertas a toda empresa que esté "amenazada" por el separatismo: "Aquí hay libertad"

Antonio Jiménez ha entrevistado en 'El Cascabel' de TRECE a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, que se ha mostrado muy crítico con los pactos del Gobierno central con los independentistas. Mazón abre la puerta a las empresas que se "sientan amenazadas por el separatismo" a aterrizar en Valencia: "Que vengan a la Comunidad Valenciana para encontrar libertad y crecimiento".



Mazón considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está sometiendo a las empresas a un "chantaje ignominioso", en este sentido, el presidente de la Generalitat ha afirmado que la actividad del Gobierno genera un clima de "incertidumbre permanente" hacia las empresas españolas. Mazón se ha referido directamente a La Caixa y a Sabadell como las entidades más "potentes" que le han hecho llegar su intención de permanecer en la Comunidad Valenciana dónde, según Mazón, ambas empresas se sienten "cómodas y "seguras".

Auditoría a la administración Puig

Facturas en cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control, transferencias bancarias sin titular y el mayor número de empresas y entidades de nuestra historia. Son algunas de las cuestiones apuntadas por los informes técnicos de la Sindicatura de Cuentas y de la Intervención general de la Generalitat Valenciana y que ponen de manifiesto la situación de, ineficacia, gasto desmesurado, deuda, malgasto y descontrol.



Según afirma el presidente Carlos Mazón en 'El Cascabel' de TRECE, "los ciudadanos de la Comunidad Valenciana quieren saber la verdad, se han movido volúmenes ingentes de dinero sin saber a dónde iban ni quién los recibía, una especie de modus operandi".



Mazón ha ofrecido en el programa datos que evidenciarían la ineficiencia del Ejecutivo de Puig para con los contratos públicos: "De 54 empresas públicas, solo tenían informes positivos sin ninguna irregularidad, 4. Del resto, hay cientos de millones con expedientes de contratación inexistentes [...] La propia auditoría concluye que en el año 2021 se aprobaron 4.000 contrataciones de personal sin el informe favorable de la dirección general de presupuestos de la Generalitat"



"Ha llegado a haber informes de la auditoría donde se reconoce que personal no autorizado efectuaba las transferencias, y que muchos de estos pagos se hacían a cuentas cuyo titular no estaba identificado, algunos de 540 millones de euros" afirma el Presidente a preguntas de Antonio Jiménez.