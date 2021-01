Martínez-Almeida, en TRECE: "Pido al Gobierno que nos deje estudiar si Madrid es zona catastrófica"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha estado este lunes en el programa de TRECE 'El Cascabel' para hacer balance de la situación en la capital de España tras el paso del temporal provocado por la borrasca Filomena.

En este sentido, el líder madrileño ha explicado que todavía hay mucho trabajo por delante: "La situación de Madrid es francamente complicada, si tuviéramos que definirlo con una frase creo que Madrid ha pasado en muy poco tiempo de ser una ciudad totalmente bloqueada por un temporal de nieve histórico y sin precedentes, a ser en estos momentos una ciudad limitada, pero estamos avanzando paso a paso de manera firma con más de 6.200 personas que han conseguido actuar.

También ha pedido a los madrileños que no utilicen si no es necesario en las próximas jornadas: "Les pediría a los madrileños que no utilizaran el vehículo privado si no es imprescindible a lo largo de estos días, en primer lugar, porque sigue siendo peligroso, y en segundo lugar, porque pretendemos que los servicios públicos puedan circular con la presteza que necesitan para poder seguir ejecutando sus funciones".

En cuanto a la cooperación, Almeida ha agradecido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la ayuda dada estos días para intentar que la ciudad recupere cierta normalidad lo antes posible: "Hemos hecho un esfuerzo adicional con la empresa municipal de transportes porque somos conscientes de que la movilidad de la ciudad se ve claramente perjudicada, hay que agradecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid el compromiso que ha demostrado manteniendo el metro abierto las 24 horas del día, que ha sido fundamental para garantizar la movilidad. Nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo y mañana vamos a poner en circulación 27 líneas de la empresa municipal de transportes que van a permitir dar otra alternativa".

Respecto a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no reconocer a Madrid como zona catastrófica después de los efectos del temporal, Martínez Almeida ha pedido al Ejecutivo "que les deje estudiar la situación y que no denieguen esta idea incluso antes de ser presentada".

En este sentido, Almeida ha explicado que se espera recuperar cierta normalidad a finales de esta semana: "Esperábamos que hubiera una cierta normalidad a finales de esta semana en relación con la movilidad, pero en relación con la presencia de la nieve en la ciudad de Madrid, todavía va a quedar un tiempo, no va a ser una tarea fácil ni mucho menos, estamos hablando de 9.000 calles y por tanto, es aventurado dar una predicción exacta de cuanto tiempo vamos a tener nieve, pero desde luego va a estar presente unas cuantas semanas todavía. Hemos hecho ya el cálculo de los árboles afectados en Madrid por la nevada y estamos hablando de en torno a los 150.000 árboles sobre los que vamos a tener que actuar también".

Por último ha querido justificar la decisión de suspender la apertura de colegios hasta la próxima semana: "Es una decisión adecuada retrasar el comienzo de las clases hasta el lunes de la semana que viene por dos circunstancias: en primer lugar, porque tenemos que revisar la estructura y las instalaciones como consecuencia de la nevada, y en segundo lugar, y mientras no se recupere la normalidad, era muy difícil que todos los niños y el personal pudieran llegar a los colegios".