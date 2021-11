La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para repasar la actualidad política, que pasa principalmente por la situación del volcán de La Palma y la situación interna del Gobierno de Coalición a causa de la reforma laboral.

Situación en La Palma

En primer lugar, Robles ha analizado la situación que se vive en La Palma, asegurando que "todos los ejércitos están trabajando para ayudar a los palmeros en ese momento que lo están pasando tan mal. Ese gesto simbólico de las flores y los pétalos es un ejemplo de muestra de que nos sentimos cerca de ellos"

Además ha apuntado que "es una situación muy tremenda" y hay personas que "lo han perdido todo". Y ha recordado que "tanto la UME, como el Ejército de Tierra, como la Armada, que también se va a incorporar en los próximos días, lo que quieren es sentirse muy cercanos a la población y que sientan su ayuda".

Robles ha querido apuntar que en los últimos tres años y medio que lleva al frente del ministerio de Defensa ha aprendido "muchísimo" de las Fuerzas Armadas, destacando la "defensa de los valores, el estar permanente dispuestos a trabajar, así como su generosidad".

Renovación del CGPJ

Respecto a la renovación del CGPJ, la ministra ha apuntado que "lo que no tiene ningún sentido es que en este momento con una excusa se esté tratando de cortar la renovación del CGPJ cuando tiene que tener un mandato clarísimo, constitucionalmente fijado de cinco años. Por tanto, lo digo con respeto y al mismo tiempo con dolor, me resulta imposible aceptar que se pueda estar bloqueando la renovación del CGPJ. Se podrá discutir una forma u otra pero hay un proceso en marcha de renovación y hay que concluirlo. Es incomprensible que no se haya procedido a esa renovación".

Además ha hecho un llamamiento al Partido Popular, "que es el principal partido de la oposición, pero es un partido de estado y que ha tenido responsabilidades de Gobierno. Y cuando hay cuestiones tan importantes de Estado como todo lo relativo a la administración de Justicia y al órgano de Gobierno del Poder Judicial hay que dejar las cuestiones políticas a un lado y entre todo tenemos que proceder a esa renovación".

Gobierno de coalición

Respecto a su relación con Unidas Podemos, Robles ha reconocido que "en lo que hace referencia a la cartera de Defensa nunca he tenido ningún problema, y eso tengo que decirlo. Luego hay aspectos que no comparto, pero es lo normal en un Gobierno de coalición".

Al ser pregunta por la disputa surgida a causa de la reforma laboral, la ministra ha asegurado que, "aunque Díaz y Calviño son vicepresidentas, quien constitucional y legalmente marca las directrices de un Gobierno es el Presidente del Gobierno, y por tanto a veces que algunos se olvidan de que 'ellos o ellas' no son el presidente y desde ese punto de vista yo estoy con la posición del Presidente, que es lo razonable".

También ha recordado que "a nadie le obligan a estar en un Gobierno, en un Gobierno estás porque el Presidente tiene confianza en ti y tú asumes las reglas que mayoritariamente se da a un órgano colegial", y ha recordado que ella se siente "muy orgullosa de ser ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez".

"El Gobierno es un órgano colegiado y somos todas las personas que formamos parte, pero sería bueno que dejáramos los personalismos a un lado porque al final todos nosotros hoy estamos en el Gobierno y mañana dejaremos de estarlo. Lo que somos es servidores públicos tratando de buscar lo mejor para los ciudadanos", ha apuntado, y ha añadido que "no le parece razonable que nadie tenga tentaciones de ponerse en frente de las decisiones del Presidente del Gobierno".

Víctimas del terrorismo

Al ser preguntada por la situación de las víctimas del terrorismo con la polémica generada tras las declaraciones de Otegi, Robles ha asegurado que "tenemos una enorme deuda con las víctimas", y ha añadido: "todo lo que de alguna manera suponga una falta de respeto hacia las víctimas del terrorismo a mí me duele enormemente, pero como creo que nos tiene que doler a todos, y creo que no se pueden hacer declaraciones que de alguna manera supongan una falta de respeto a las víctimas del terrorismo".

Además ha asegurado que ella "rechaza totalmente" las declaraciones de Otegi, entiende que "los Presupuestos son una cosa y el máximo respecto a las víctimas del terrorismo", y ha calificado de "inaceptable" mezclar ambas cosas.