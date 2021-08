Las orquestas al límite tras otro verano sin ingresos: "Estamos viviendo de amigos y familia"

Manuel Méndez, gerente de la orquesta Claxxon, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para hablar de la cancelación de varios conciertos.

El gerente indica que “desde que empezó la pandemia nos han cancelado todos los conciertos. Estamos viviendo de amigos y familia que te ayudan porque nuestra actividad es cero, es una gran cantidad de gente que está sufriendo estas consecuencias del Covid”.

“Mi petición es que se hagan protocolos para las orquestas de modo que podamos actuar en verbenas al igual que se hace en conciertos, parece que apestamos y somos nosotros los que contagian, realmente se están haciendo cosas por compañeros que conozco sin ningún contagio, todo marcha bien pero los concejos de aquí de Galicia no están por la labor de aplicar los protocolos de la Xunta, debemos de esperar”, explica.

Méndez afirma que “somos mucha gente la afectada, no solo los músicos sino también los montadores, gente de los bares, feriantes, tiendas de ropa y todo el alrededor del pueblo”. Por otra parte indica que “las ayudas llegan tarde y mal, además para pocas bandas ya que lo que imponen para acceder a ellas era un disparate. Los contratos que teníamos en la música eran de por vida y ellos no estan metido de lleno en la cuestión y ellos exigen cosas imposibles de cumplir, tenías que estar trabajando justo el día que se planteó el tema del covid sino entendían que no estabas trabajando o lo habías dejado, teníamos que estar tocando en una franja de días que nadie tocaba y estar dado de alta el 21 de marzo que nadie estaba tocando de modo que casi nadie tiene acceso a las ayudas”.