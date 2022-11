La madre de un alumno expulsado por mostrar una bandera de España: "Quieren sacarlo de contexto"

El Colegio La Salle de Palma ha abierto "un proceso de investigación de carácter interno" para aclarar el incidente entre una profesora y un grupo de alumnos de Bachillerato que fueron expulsados tras colgar en el aula una bandera de España con motivo del Mundial de Qatar.

El pasado viernes, responsables del centro suspendieron las últimas clases y mandaron a casa a una treintena de estudiantes que habían tenido un enfrentamiento con la profesora de Catalán, según los padres de alguno de ellos porque la docente no toleraba que se exhibiera la enseña española y de acuerdo con la versión de los profesores porque se insubordinaron y le faltaron al respeto.

La mayoría de los padres de los estudiantes afectados no quieren hacer declaraciones por evitar que señales a sus hijos. TRECE se ha puesto en contacto con una de las madres que ha preferido mantener su identidad anónima: "Habían colocado la bandera con la autorización del tutor y del jefe de estudios. Es cierto que se había dicho que los días de partido, pero se dejó y no hubo ningún problema. La profesora de catalán dijo que si no quitaban "ese trapo" no iba a dar la clase. Los chicos le dijeron que habían pedido permiso, incluso pusieron una aclaración de "vamos selección" para que no se hirieran sensibilidades, pero cogió sus cosas y se fue".

"No se sabe realmente lo que ha pasado. Nos hemos sentido desamparados por el centro y por parte de las autoridades e instituciones a pesar de recibir amenazas e insultos. Me parece grave que a unos menores se les tenga desatendidos de esta manera", relata y añade que "es una situación tensa. Los chicos no saben qué está pasando. Están publicando nuestras fotos, hablando de nuestros hijos y sacando nuestra vida privada, profesional y personal que no tiene que ver con lo que ha ocurrido. Se está tomando partido evidentemente y quieren sacar de contexto la situación".