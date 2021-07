Luisa, la niña que necesita una prótesis: "Espero que la seguridad social acepte la propuesta y nos la costeé"

Luisa, una niña de 12 años de Burguillos (Sevilla) que perdió su pie derecho por una enfermedad y podría perder su prótesis al no estar costeada por la sanidad pública, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para comentar su situación.

“Me encuentro bien con esta prótesis es de las cómodas que he tenido y me ha cambiado la vida, con ella he podido correr, andar, jugar en la calle y hacer vida en general” dice Luisa, que asegura que tuvo que esperar dos años que estuvo amputada y hace un mes le recetaron esta prótesis adecuada para su edad.

La madre de Luisa indica que “de momento esta prótesis la debemos abonar, dentro de un año y medio habrá que cambiarla porque su pie crecerá, ahí es donde está el problema, esperemos que en el catálogo de la seguridad social haya más tipos de pies a los que se adapten a sus necesidades”. “Nos ha llamado una asociación que nos podría ayudar con 2.500n euros, de hecho, se ha puesto en contacto con la ortopedia para pedir numero de cuenta para hacer el ingreso”. Y añade: “No nos ofrecieron otra posibilidad desde la seguridad social”.

La pequeña Luisa pone de manifiesto: “Espero que la seguridad social acepte la propuesta así como la de otros niños que tienen sus propias necesidades”.

Mari Carmen, su madre explica que la enfermedad que tiene su hija es hemimelia de peroné, “estuvieron con muchas operaciones a lo largo de tres años y hace tres años se decidió la amputación porque el pie no tenía ninguna solución”. “Mi hija ya iba en silla de ruedas un tiempo porque su pie no aguantaba el peso del cuerpo”.