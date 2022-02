Luis Garicano, eurodiputado, en TRECE: "Las sanciones de Europa provocarán que Putin pierda apoyo doméstico"

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea optan por escalonar las sanciones contra Rusia y ya debaten futuras sanciones para responder a la evolución de los acontecimientos en Ucrania, que sufre desde este jueves una invasión por parte del Ejército ruso.

En la cumbre extraordinaria de este jueves, los líderes de la UE han pactado la primera respuesta a la agresión rusa, que incluye restricciones a bancos, finanzas, exportaciones, transporte y visados, pero no contemplan medidas como sacar a Rusia del sistema de comunicación para transacciones financieras SWIFT o atacar el suministro energético.

La idea es dar el visto bueno a un paquete de medidas que genera consenso entre los Veintisiete, ha informado un funcionario europeo, aunque algunos Estados miembros como Bélgica, Polonia o los países bálticos demandaban antes de la cumbre ir más allá en la respuesta al desafío ruso.

Durante la reunión, sin dispositivos electrónicos para evitar interferencias, los líderes Veintisiete han explorado dichas medidas, así como la opción de estrechar el círculo sobre el presidente, Vladimir Putin, y sancionar a los oligarcas que financian su régimen, pero de momento la UE se reserva estas opciones para próximas tandas de sanciones.

Así las cosas, los líderes europeos han abrazado un "enfoque gradual", primando una reacción rápida a la agresión de Moscú, que este jueves ha cumplido los peores pronósticos lanzando una invasión a gran escala contra el país vecino. En Bruselas destacan que las medidas llegan en las primeras 24 horas desde que comenzara la ofensiva rusa con bombardeos y presencia terrestre en distintos puntos del país.

Durante el arranque de la reunión, los líderes europeos han conversado en videoconferencia con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante 20 minutos, en los que ha podido explicar la gravedad de la situación que atraviesa el país. Zelenski ha exigido a los líderes de la UE que inhabiliten a Rusia del mecanismo SWIFT, que facilita las transacciones financieras, y le embargue el comercio de petróleo y gas.

El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, ha participado en 'El Cascabel' de TRECE para hacer balance de estas sanciones impuestas por Bruselas "Ese tipo de sanciones no van a provocar una retirada inminente de Rusia, lo que sí van a dificultar que consiga apoyo doméstico. A estos dictadores les gustan las guerras porque les dan popularidad en casa y controlan a la oposición en casa. Para eso necesita victorias y victorias fáciles, pero este tipo de dolor que provoca a las élite y a su gente no le ayuda. Ese es el objetivo. ¿Podremos conseguir una retirada con estas sanciones? No, eso lo tendrán que conseguir los ucranianos".

"Si Europa hace lo mismo que Reino Unido y Estados Unidos, Putin va a arrepentirse y va a tener una economía muy dañada durante bastante tiempo", ha subrayado el eurodiputado de la formación naranja".