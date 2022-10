Los panaderos en huelga con un apagón en toda España: "No puedo subir el precio del pan cada mes"

Bajo el lema “Sin luz no hay pan”, el gremio de panaderos ha convocado un apagón, este viernes a mediodía, en todas las panaderías de España, en protesta por el incremento desorbitado del precio de la luz y de las materias primas que utilizan.

Nuria Escarpa, propietaria del obrador ‘Tres Letras Pan’, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para denunciar la situación: “Estamos pagando casi un 30% más, unos 500-600 euros más que el año pasado. Nuestra harina, el ingrediente básico, ha subido un 40%, además del resto de ingredientes como la mantequilla. Todo sube a diario, cada vez que haces un pedido tienes que fijarte en los precios”.

Por esta razón, los panaderos apagarán los hornos durante un total de 15 minutos a partir de las 12 del mediodía: “Lo estamos sufriendo todos. Se trata de apreciar el valor del producto, de lo artesano y lo que tiene que ver con un producto esencial. Los pequeños negocios se ven afectados, se trata de que no repercuta todo en el cliente”.

Nuria explica cómo no se esperaban la subida tan alta de los gastos, ya que, además de la luz, el precio de las materias primas varía cada día y, como advierte, no puede modificar el precio final de sus productos constantemente: “Nosotros subimos el precio en enero anticipándonos, pero no podríamos pensar que en octubre íbamos a estar así. Yo no le puedo decir a un cliente que cada mes a barra de pan cuesta un poco más. Tenemos que pensar en la continuidad de los negocios”.