"Los delincuentes con la oscuridad hacen el agosto": ¿Cómo afecta a la seguridad el plan de ahorro energético?

Chus Nieto, portavoz de JUPOL, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para analizar las consecuencias que puede tener para la seguridad la reducción de luz en la vía pública. En este sentido, Nieto ha explicado que no hay farolas imprescindibles en las calles de nuestro país: "Si las hay deben ser muy pocas porque hay muchas calles. A ver qué señor va a ir calle por calle diciendo cuáles son más imprescindibles y cuáles más prescindibles. Básicamente, porque esto repercute directamente en la seguridad ciudadana".

Respecto a sí hay informes sobre si ha aumentado la delincuencia tras la entrada en vigor de esta medida, Nieto ha señalado que todavía no los hay, pero sí hay estudios anteriores que avanzan la peligrosidad que supone la reducción de la luz en las calles: "Lo veremos en breve, pero hay un estudio de 'Policía 2000' que ya señalaba hace unos años que cuanta menos luz más delincuencia. Hay que pensar que los delincuentes buscan esconderse. Con las luces apagadas es mucho más fácil".

"Los delincuentes con la oscuridad hacen el agosto. Cualquier persona que tenga un camino apagado y otro con luz para ir a su casa va a usar la segunda opción, evidentemente, porque nos da miedo ir a oscuras", ha subrayado la portavoz de JUPOL.

Respecto a la clase política, Chus Nieto explica que nadie se ha sentado con los sindicatos para conocer su opinión sobre esta medida en términos de seguridad: "Yo espero que sí les hayan consultado, tanto al ministro del Interior como al director general de la Policía, pero nosotros no sabemos nada. De todos modos el ministro del Interior no se quiere sentar con los sindicatos, así que no nos vas a decir nada (...) Con nosotros no se quiere sentar de momento. Ahora mismo estamos en un conflicto colectivo porque no quiere atender a nuestras peticiones, y esta cuestión del alumbrado público también nos va a afectar. Nosotros necesitamos más medios humanos y materiales, porque si se apagan luces vamos a necesitar más policías por la noche para proteger a los ciudadanos".