Lorenzo Amor, sobre la subida del salario mínimo: "¿Cómo vamos a castigar más a las empresas y autónomos?"

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la subida del salario mínimo interprofesional que ha planteado el Gobierno: "Hay 100.000 empresas que han desaparecido. Tenemos 750.000 trabajadores con el empleo suspendido en ERTE. Tenemos muchos autónomos en cese de actividad. Hay que tener en cuenta que el objetivo de cualquier empresa y que tiene que ser de la Administración debe ser salvar empleo y recuperar empleo. Por tanto, toda la capacidad económica que tienen las empresas y los autónomos no tiene que ir a aumentar salario, sino al contrario, a que haya más empleo, a recuperar esos empleos que hemos suspendido o que hemos perdido en esta crisis", ha defendido Lorenzo Amor.

"El salario mínimo afecta a los sectores más castigados por la pandemia"

Además, el presidente de ATA ha señalado durante su entrevista que el salario mínimo afecta principalmente "a los autónomos y a las PYMES, pero además afecta muy directamente a los sectores más castigados por esta pandemia, sectores que ahora mismo tienen restricciones: el comercio, la hostelería, las peluquerías, el taxi… ahí es donde está el salario mínimo". Por tanto, Amor ha afirmado que "si ya sabemos que el 75% de los trabajadores que están en ERTE o de los nuevos ERTES que ha habido en los dos últimos meses están en el comercio y la hostelería, ¿cómo vamos a castigar más a estos sectores? Por otro lado, tenemos una inflación negativa este año, con una inflación negativa, ¿qué hacemos? ¿Subimos el salario mínimo? Me parece un poco injusto".

Por otro lado, el presidente de ATA se ha referido a un argumento que daba el presidente de CEOE hace pocos días: "El año pasado decía que estamos de acuerdo porque el Gobierno se había comprometido a que los contratos públicos se iban a actualizar con la subida del IPC. En los últimos 3 años ha subido el salario mínimo un 33%. Sin embargo, las empresas que trabajan con la Administración Pública, la subida ha sido del 1,8%. Quiere decir que la propia Administración está promoviendo la precariedad laboral de los trabajadores de esas empresas que tienen contratación pública, y eso no es lógico", ha denunciado.

Sobre la economía sumergida que puede generar esta subida, Amor ha defendido que "ha habido un sector muy castigado por el aumento del salario mínimo en los últimos años, y es el sector de la agricultura. Ha sido uno de los más castigados con la subida del salario mínimo, y lo hemos visto con la pérdida de la renta agraria y de trabajadores y, por tanto, es evidente que una subida del salario mínimo cuando no hay capacidad económica para pagar cotizaciones sociales, para pagar nóminas, para pagar aumentos, pues desgraciadamente habrá quien tire por la economía sumergida, algo que nosotros no vamos a defender, al contrario, vamos a pedir que no ocurra, porque todos los trabajadores tienen que estar legalizados, pagando sus impuestos y sus cotizaciones.

"Una subida del salario mínimo cuando no hay capacidad económica provocará economía sumergida"

Lorenzo Amor ha respondido a otra de las preguntas clave: ¿por qué tantas diferencias entre el gobierno alemán y el español y por qué no llegan las ayudas? El presidente de los autónomos aclara que "en España, los autónomos han perdido este año 60.000 millones de euros. De estos 60.000 millones de euros hay un millón de autónomos que han perdido más de 30.000 euros en lo que va de año. La administraciones públicas han ayudado con 9.000 millones de euros. Quiere decir, que por cada 100 euros que el autónomo ha perdido se le ha ayudado con 14 euros. ¿Por qué Alemania ha apoyado con 70 euros en lugar de los 14 que ha apoyado España por cada 100 euros?"

En este sentido, ha añadido que "la señora Merkel anunció ya más de un mes, cuando en la segunda ola volvió a las restricciones un plan de ayuda a los sectores afectados. Antes de ayer, cuando volvió a las restricciones para la Navidad, puso en marcha otro plan de apoyo de 11.000 millones de euros. Llevamos varias semanas que el Consejo de Ministros viene prorrogando, retrasando el Plan de Rescate para el comercio, la hostelería, el turismo, la peluquería, el taxi… Hay muchos autónomos que no pueden esperar, que en estos momentos su agotamiento financiero, su capacidad económica ya no pueden aguantar. Y por eso es indudable que cuanto antes hay que apoyar".