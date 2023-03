La letra pequeña del PIB: "Sólo nos supera Rumanía"

El Banco de España ha mejorado las expectativas de crecimiento de nuestro país en 3 décimas con respecto al informe de Diciembre, lo sitúa en el 1,6 %y la inflación se rebaja más de un punto. Es un buen dato, pero tiene una letra pequeña que empaña un poco el logro. Como explica en ‘El Cascabel’ de TRECE, Marc Vidal, analista económico, el dato de inflación no refleja que los precios hayan bajado, sino que suben algo menos que el marzo del año pasado, cuando sufrieron una subida estratosférica a causa de la invasión de Ucrania: “la inflación se mide con comparativas interanuales, es normal que caiga contundentemente porque comparamos con un marzo brutal”, asegura.

El BDE también arroja datos menos esperanzadores para las empresas y las familias. Las pequeñas empresas se han encontrado sin apenas capacidad de crecimiento y no es sólo a causa de la inflación. La subida de los tipos de interés encarece los créditos y las subidas del salario mínimo, pactadas con los sindicatos, han provocado un dato aterrador: 6.200 microempresas cerraron en el año 2022. Mientras tanto, el Banco de España también avisa de que los alimentos van a seguir subiendo, podría crecer un 12%, y no va a terminar aquí, prevén que en hasta 2025 seguiremos sufriendo subidas continuadas. El precio de la energía, los salarios, la sequía, la guerra, todo influye. Para Marc Vidal, está muy claro: “Los alimentos tienen una cadena de valor mucho más larga y por mucho que nos insistan, tener naranjas a 10 metros de tu casa tiene un coste que se incorpora a los precios”.

Los costes para las empresas no dejan de subir y el empleo podría verse afectado por ello, Vidal asegura que “el Banco de España, confía en el empleo español, cree que es robusto (...) pero tenemos la peor relación de vacantes y empleo total de toda Europa, solo por debajo de Rumanía”.

La realidad es que no hemos recuperado aún toda la actividad pre pandémica. Somos el único país de Europa que no lo ha hecho. Mientras, la reforma de las pensiones sigue caldeando el debate político después de que Núñez Feijóo, líder de la oposición, haya rechazado abiertamente la reforma en Bruselas. Asegura que lo que se ha hecho es un parche que habrá que resolver cuando termine la legislatura. Desde el Gobierno aseguran que es una reforma que garantiza la sostenibilidad del sistema, pero para Marc Vidal es algo que “tarde o temprano tendremos que tirar para atrás porque es inviable, nosotros no podemos incrementar el valor de las pensiones.”

Mientras en España debatimos esta nueva reforma, en Francia queman las calles. “Francia funciona de un modo interesante, es un país fallido que cree ser grande. Dejará de estar entre las 10 primeras economías esta misma década”, asegura Vidal.