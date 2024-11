¿Le parece un chantaje que Pedro Sánchez vincule las ayudas a la DANA a aprobar sus presupuestos?

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha manifestado este miércoles que “sería muy ruin tratar de mezclar” las ayudas a Valencia para la recuperación tras las inundaciones con la aprobación de los Presupuestos Generales de 2025.

En línea con un mensaje que publicó el martes la presidenta madrileña, García ha explicado en una rueda de prensa que Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno entendieron que el presidente del Gobierno “parece que dijo, o al menos entendimos, que supeditaba las ayudas que pudiera recibir una comunidad como Valencia” a la aprobación de las cuentas estatales.

“Creo que sería muy ruin tratar de mezclar una cuestión tan importante porque está permitido aprobar un crédito extraordinario sin necesidad de que estén aprobados unos nuevos presupuestos generales”, ha añadido García.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo de Díaz Ayuso ha defendido que el presidente Sánchez haga llegar la ayuda económica necesaria a través de reales decretos, como ya ha hecho el Gobierno central con un primer paquete de ayudas por valor de 10.600 millones de euros para los afectados por la dana, el cual el PP ya ha anunciado que votará a favor, que ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Díaz Ayuso y su portavoz se refieren a las declaraciones del presidente del Gobierno quien el martes en el Consejo de Ministros aseguró que España necesita unos presupuestos nuevos para dar "la respuesta más eficaz y equitativa posible" a la ciudadanía afectada por la dana.

Sánchez subrayó que serán necesarios "unos nuevos Presupuestos Generales del Estado" y añadió que si antes de la dana ya decía que no iba a eludir su responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, "en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales”.

Por ello, el portavoz de la Comunidad de Madrid ha rechazado esta relación de presupuestos con las ayudas de la dana y ha insistido en la fórmula del real decreto. “Un gobierno que ha hecho del Real Decreto su forma de legislar no puede poner como excusa el que no pueda llegar ayuda a Valencia porque no hay presupuestos”, ha zanjado.