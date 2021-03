Las claves de la relación entre Montero y su asesora: una amistad que se forjó en las Juventudes Comunistas

El PSOE ha impedido este martes que el Congreso debata en el Pleno de la próxima semana la propuesta del PP para abrir una comisión de investigación por el caso de la asesora de Irene Montero que presuntamente ejercía de niñera de la hija pequeña de la ministra de Igualdad.

La Mesa del Congreso admitió a trámite esta solicitud la semana pasada con la que los 'populares' persiguen que se depuren responsabilidades por el presunto uso de fondos públicos del Ministerio de Igualdad para fines particulares.

La idea de los de Pablo Casado era incluir esta iniciativa en el orden del día de la sesión plenaria de la semana que viene por tratarse de un asunto "de máxima gravedad", pero el PSOE ha rechazado su pretensión este martes en la reunión de la Junta de Portavoces.

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que el PSOE haya salido "al rescate" de la ministra de Igualdad, Irene Montero, lo que, según sus palabras, convierte a los socialistas en "cómplices" y "responsables" de comportamientos "irregulares" y "poco éticos" en el Gobierno.

"SE TAPAN LOS TRAPOS SUCIOS"

"Cuando se trata de tapar trapos sucios, rápidamente sale uno al rescate del otro", ha señalado Gamarra, quien cree "no puede ser que el Congreso no investigue los 56.000 euros que los españoles pagan por esa asesora" de Montero que supuestamente está al cuidado de su hija pequeña.

"Es un escándalo que en un Ministerio a las órdenes de Pedro Sánchez se produzcan este tipo de situaciones", ha abundado la dirigente 'populares', recordando que este asunto ya está en manos de la justicia.

Este lunes, el juez que investiga la presunta financiación irregular de Podemos en el llamado caso 'Neurona' acordó incoar procedimientos independientes para indagar en los nuevos hechos denunciados por la ex abogada del partido, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra Montero.

El programa de TRECE 'El Cascabel' ha querido saber sobre la vida profesional de Teresa Arévalo. Para ello han accedido a su currículum, colgado en la página web de Podemos. Por lo que aparece en el portal, sus trabajos siempre han estado vinculados a la formación morada, y en el apartado donde aparece su experiencia laboral fuera de la política no aparece ninguna referencia.

Además se conocen más detalles de la relación entre Arévalo y Montero. Como señala 'La Razón', la asesora habría ido a un acto de campaña en Alicante con la ministra de Igualdad y su hija para cuidar de la pequeña. Acto al que habrían acudido otros miembros de Podemos y cuyo gasto habría corrido a cuenta del presupuesto destinado para la campaña electoral de 2019.

La periodista de 'La Razón', Rocío Esteban, nos ha explicado la larga relación de amistad que mantienen Montero y su asesora: "Ella es natural de Ciudad Real y allí empezó su militancia política. Se fue a estudiar a Madrid donde comenzó sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. Sin embargo, no terminó los estudios. Eso es un matiz bastante importante, porque ahora es asesora de Irene Montero y por tanto le corresponde el cargo nivel 30 de la administración. Para tener ese cargo deberías tener unos estudios superiores. Esto ha sido denunciado por el sindicato Manos Limpias".

También ha señalado cómo se forjó su perfil político, siempre de la mano de Irene Montero: "Hay que destacar el vínculo que tienen Irene Montero y Teresa Arévalo. Ellas se conocen desde hace quince años, cuando entablaron relación en las Juventudes Comunistas de Madrid. Desde ahí no se han separado. Desde 2015, cuando Irene Montero todavía no era diputada en el Congreso, formó parte como asesora técnica de Unidas Podemos. Ese cargo lo consiguió gracias a la intersección de Irene Montero. Después en 2016 fue diputada por Albacete, pero en el año 2019 no consiguió renovar el cargo. Sin embargo, eso le permitió, cuando Irene Montero accedió al Ministerio de Igualdad, ser unas de las personas en formar parte del grupo de confianza de Irene Montero en la administración pública".

Por último ha señalado que el perfil profesional que desempeña en el Ministerio de Igualdad no está muy bien definido, señalado que en muchas ocasiones ha sido identificada"Varios dirigentes consultados de Podemos señalan que es difícil determinar su función, ya que es complicado situarla en un perfil fijo. Ella siempre se ha definido como una persona para todo, aunque no estaba encuadrada en ningún trabajo fijo".