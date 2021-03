La jugadora de rugby Laura Alonso, tras escapar de un atracador en su portal: "Recomiendo no quedarse parado"

La jugadora de Ruby profesional, Laura Alonso, ha contado este lunes en 'El Cascabel' la agresión que sufrió en primera persona hace escasos días cuando se disponía a subir a su casa. La jugadora del equipo XV de Hortaleza, equipo que actualmente está en la segunda liga nacional de España, división de Honor B, ha matizado que ella nunca entró con su agresor al portal, sino que él entró poco después de que ella lo hiciese y en ese momento preciso momento no fue capaz de llegar a verle entrar.

"Entró detrás de mí al portal. Me cogió por la espalda, yo no me di cuenta de que entró, cuando abrí la segunda puerta me cogió por la espalda, yo no me di cuenta de que entró y cuando abrí la segunda puerta se avalanzó sobre mí, de repente tenía su brazo alrededor de mi cuello para hacerme el 'mataleón'", ha contado en TRECE TV. En este sentido, ha contado que esta técnica puede provocar graves lesiones si el agresor lo hace de forma adecuada. En los casos más graves, puede provocar la muerte, ha apostillado.

"No llegó a hacérmelo bien porque no me presionó la garganta. Grité para que me escuchase un vecino y luego ya empecé a intentar quitármelo encima con la mano izquierda que tenía libre. Le di codazos, forcejeando con él 10-15 segundos hasta que se escuchó bajar a un vecino y decidió soltarme", ha explicado. Por culpa de esta agresión ha sufrido diversas consecuencias alrededor de su cuerpo: "Tuve un pequeño moratón en la barbilla y he estado con el cuello tenso. Dolores en la mano derecha y dolor de mandíbula", ha dicho. Lo que no sabe es qué intenciones perseguía. Ella cree que simplemente le quería robar, pero ha advertido que cuando "estás inconsciente" la agresión puede llegar a más.

La recomendación de Laura Alonso en el caso de sufrir una agresión parecida

Preguntada por qué recomienda a los espectadores en el caso de que sufran una agresión, Laura Alonso ha explicado que es de vital importancia "no quedarse parado". En este sentido, ha dicho que ella no sabe si hubiera salido corriendo, aunque sí ha podido confirmar que reaccionó "por puro instinto".

En el caso de que el agresor quisiera utilizar la misma técnica hecha con ella, conocida como el 'camaleón', la jugadora profesional ha explicado que "lo que mejor puedes hacer es intentar meter la mano entre el brazo del agresor y el cuello para que no te apriete la arteria carotida y dejarte inconsciente".