Juanma Moreno, en TRECE: "Sánchez ha demostrado resistencia, pero este Gobierno empieza a hacer aguas"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE junto a Antonio Jiménez 24 horas después de cosechar una victoria histórica en las elecciones de Andalucía con una mayoría absoluta del partido popular, algo que, todavía, le costaba creer: “Tengo que confesar que a 58 escaños creía que no llegaba y Narciso Michavila lo ha clavado y demuestra su profesionalidad”, reacciona Juanma refiriéndose a la encuesta de GAD3 para ‘Canal Sur’ que ya avanzó que este sería el resultado.

¿Cómo ha sido posible esta mayoría absoluta en la comunidad autónoma por excelencia del Partido Socialistas?:“Hemos tenido trasvase de votos de muchos partidos políticos, hemos recibido muchos votantes de Vox y el PSOE. En la provincia de Sevilla nunca había ganado ningún otro partido que no fuera el socialista, al igual que en otros municipios donde no teníamos ni un concejal”, explica Juanma: “Se consigue porque a una parte de los ciudadanos del partido socialista se les había contado que cuando llegáramos iba a llegar el lobo y a lo largo de esta legislatura eso ha cambiado y han perdido el miedo. Ese cuento se ha acabado en Andalucía y esto ha permitido el cambio histórico”.

La felicidad de Juanma Moreno se contrarresta con el disgusto de Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía y el que continúa siendo su vicepresidente, tras no haber logrado ningún escaño: “Juan lo lleva mal porque el acuerdo con Ciudadanos ha funcionado y ha habido lealtad por parte de los dos. No me esperaba que no sacaran ni un solo diputado. En el caso de Juan es una persona en la que aprecio y valoro, pero no sé a quién voy a nombrar, tengo cinco semanas por delante para pensar”.

¿Supone este resultado un fin de ciclo para Pedro Sánchez? Juanma lo tiene claro: “Yo estoy convencido, porque Andalucía es la comunidad donde más españoles vivimos y, además, es una referencia para el socialismo y ver una mayoría del PP tiene un impacto claro en el PSOE. Yo veo a alcaldes que empiezan a ser críticos con Sánchez y se van a empezar a desmarcar de él porque llegan las elecciones. Hay muchos votantes socialistas que han votado al PP castigando la gestión de Sánchez”.

“Sánchez ha demostrado una gran capacidad de resistencia, pero es inviable la situación que vive en su Gobierno. Creo que este gobierno empieza a hacer aguas. Noto una desconexión del Gobierno de Sánchez con los ciudadanos. Él no pisa la calle porque hay rechazo y eso le lleva a una posible derrota electoral”, asegura el presidente de la Junta de Andalucía que, además, no descarta que el presidente del Gobierno no se presente en las próximas elecciones generales: “Yo estoy convencido de que, si ve encuestas negativas, puede plantearse no presentarse a las elecciones. Las próximas elecciones municipales y autonómicas van a decir mucho de la situación. Hay una alternativa clara y solvente a las políticas de Sánchez. Feijóo ha conectado con la ciudadanía y esa alternativa va a ir creciendo”.

En cuanto a la formación de Abascal, Juanma destaca que el hecho que de Macarena Olona no haya logrado los escaños que se esperaban podría tener un significado claro: “Vox tiene una marca poderosa y me da la sensación que empiezan a tocar techo y tendrán que replantearse algunas de sus políticas en materias de comunicación”.

Para finalizar, Juanma Moreno, visiblemente satisfecho e ilusionado por esta nueva etapa, dejaba claro que en estas elecciones autonómicas “no ha ganado el PP, ha ganado Andalucía”.