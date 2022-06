Juan Marín explica los motivos del fin de su etapa política, en TRECE: “Quiero disfrutar de ellos”

El líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Marín, comenzaba su entrevista en ‘El Cascabel’ de TRECE relatando cómo se encuentra:“Estoy muy feliz, aunque parezca extraño. Cuando uno se siente con el deber cumplido y es fiel a tus principios, pues te da tranquilidad. Ahora estoy preparando el relevo de todas las consejerías para que todo se encuentren con toda la información necesaria”.

¿Qué ha ocurrido para que Ciudadanos no haya conseguido obtener ningún escaño en Andalucía?: “Creo que al final ha habido una movilización del voto al PP para impedir que Vox llegara al Gobierno y creo que ahí es donde se han quedado las décimas para tener un grupo parlamentario”, explica Juan Marín. “Creo que se ha hecho un buen trabajo estos cuatro años en las consejerías donde ha estado Ciudadanos, aunque no ha tenido su recompensa en las urnas, hay que desearle toda la suerte del mundo al ganador. Esperemos que siga por la senda del crecimiento que hemos comenzado juntos y que ahora tendrá que continuar solo con su nuevo equipo”.

Con estas palabras se intuye que Juan Marín no tiene intención de continuar, por lo menos, en el Gobierno de Juanma Moreno: “Juanma ha hablado conmigo, me ha pedido que me lo piense, pero le he dicho lo mismo que te digo. Creo que el PP tiene que poner en marcha su proyecto y yo estoy aquí para cualquier cosa que necesite, estoy a su disposición. Me inclino más por volver a la vida privada. Me gusta el mundo de la empresa, del deporte… esa es mi vida y quiero volver a ello”.

¿Cuáles serán los próximos planes del vicepresidente en funciones de la Junta de Andalucía? “Me lo tomo con calma, quiero descansar y hacer cosas que había olvidado. Levo desde el lunes yendo a correr todas las mañanas, me veo con amigos, voy a ir a una corrida de toros mañana – hacía años que no iba – y el lunes recibiré al rey en el Puerto de Santa María… me puedo permitir ciertas licencias que antes mi agenda no me permitía”.

“El 14 de julio se constituye el parlamento de Andalucía y tomarán posesión los 109 diputados que han obtenido escaños y 15 días después se convocará el pleno de toma de posesión del presidente y nombrará el gobierno y agosto… por primera vez en mi vida, me lo voy a tomar de vacaciones”, dice con una sonrisa mientras mira a la pantalla en la que se proyecta una foto de Juan hablando con su hijo tras conocer los resultados de las elecciones del pasado domingo: “Mis hijos están locos de contentos. Mi hijo me decía: “Por fin he recuperado a mi padre”. Todavía me emociono. El desgaste familiar es impresionante, se han hecho hombres los dos y quiero disfrutar de ellos”.

Con lágrimas en los ojos de emoción, Juan trata de explicar el porqué del final de una larga etapa en política: “Esta es mi decisión. Llevo una avalancha de peticiones de todos los ámbitos que me piden que no lo deje de forma definitiva, pero he cubierto mi etapa. Son 16 años de mi vida dedicada a lo público y ahora quiero hacer otras cosas y entidades con las que trabajé hace tiempo… todavía no lo tengo decidido porque tengo varias propuestas. Con casi 60 años, aunque no lo parezca, creo que esa etapa ha terminado”.

¿Este podría ser el principio del fin de Ciudadanos?: “El espacio político liberal existe, otra cosa es que, desde que se marchó Albert y el Gobierno cayera en manos de independentistas… hemos entrado en una deriva difícil de cambiar. Inés Arrimadas, con su proyecto de refundación, intentará tomar decisiones que mejoren nuestra situación, aunque es complicado. Yo sigo afiliado a Ciudadanos, lo que he hecho es renunciar a mis cargos porque con este paso dejo espacio a otras personas con más ilusión que hagan de Ciudadanos una alternativa de centro”, desea Juan Marín visiblemente ilusionado y con la mente en el futuro.