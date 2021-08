Juan José Rubio: "Es necesaria una revisión integral del sistema de financiación autonómica"

El catedrático en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, Juan José Rubio, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la aportación fiscal de cada autonomía. Rubio apunta que “el sistema de financiación económica entró en vigor en 2009 y se preparó con objeto de beneficiar a una determinada comunidad autónoma, Cataluña, y posteriormente como consecuencia de la dinámica del modelo ha ido perdiendo la posibilidad de beneficios del sistema y ahora el sistema tiene carencias importantes como el hecho de que hay comunidades que están infrafinanciaciadas, y si analizamos los parámetros de población ajustada una de las comunidades que está siendo perjudicada es la Comunidad Valenciana. Yo creo que nos es de recibo promocionar los problemas que pueda tener determinada comunidad autónoma utilizando mecanismos ajenos al propio sistema de financiación como puede ser la idea de imponer el impuesto a los madrileños por su capitalidad que no existe. En cualquier caso es necesaria una revisión integral al sistema de financiación autonómica sobre todo en el sistema de garantía de servicios públicos fundamentales y del resto de los fondos porque generan distorsiones en la ordinalidad”.

El catedrático explica que “para que una comunidad se desarrolle es necesario un conjunto de circunstancias, que de alguna manera sea puesto encima de la mesa por Madrid y alguna otra comunidad, pero en otras no se ha hecho, el hecho de que la capacidad económica de un territorio depende temas como la estructura económica regional o los activos vinculados a la innovación, ante esto nos encontramos en un escenario en que algunas comunidades no han aprovechado bien los fondos que recibieron, la situación es que no se ha modificado nada desde el punto de vista del desarrollo regional”.

Finalmente Juan Jose pone de manifiesto que “uno de los grandes problema en nuestro país es la eficiencia en el gasto público, si lográsemos ordenar las políticas públicas y valorarlas en términos de eficacia y eficiencia nos ahorraríamos tantos impuestos y así reducir la carga fiscal a los ciudadanos, pero esto va para largo. Ahora debemos racionalizar la estructura fiscal de nuestro país e intentar hacerla solidaria y equitativa, pero también bajo la idea de defender bajo el sistema diferentes modelos fiscales, por ejemplo, el modelo fiscal de Madrid reduce tanto la fiscalidad en impuestos propios como cedidos con el fin de potenciar la actividad económica liberando recursos para que el ciudadano pueda invertir, y teniendo en cuenta las restricciones desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria es tan perfectamente válido como cualquier otro modelo, no creo que haya que demonizar a Madrid ante una situación de esta naturaleza, ya que Madrid ha apostado por un modelo que está funcionando en países con gran nivel económico”.