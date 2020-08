José Ramón Pin, economista: "Las cuentas de Pedro Sánchez no van a cuadrar"

El profesor del IESE, José Ramón Pin, ha advertido este martes en TRECE TV sobre la crisis económica que se nos avecina por culpa del coronavirus. Una nueva realidad que va a tener que afrontar el Gobierno de Sánchez, en minoría parlamentaria, y que este martes ha anunciado otra medida 'social', en esta ocasión destinada a las familias con menos recursos que vean incrementado su gasto para la nueva 'vuelta al cole'.

"Vamos a tener entre más gastos y menos ingresos", ha explicado Ramón Pin este martes en 'El Cascabel' y ha hecho cálculos de cuánto dinero aproximadamente no vamos a ingresar: "La suma de lo que estamos gastando de más y de lo que estamos ingresando de menos son 120 millones. El SURE nos ha prometido 21 millones, nos falta 100 millones", ha explicado, lo que ha supuesto el asombro de los periodistas.

"Una posibilidad es que vayamos a los fondos de la Unión Europea, pero esto va a provoca aumentar la deuda", ha explicado, y ha advertido de que las cuentas de Sánchez son como las del 'Capitán América': nunca cuadran.

"El Banco Central Europeo va a dar mucho dinero y barato, pero lo vamos a tener que pagar en cualquier momento. La clase media va a pagar más impuestos, porque el Estado tiene la capacidad de apretar", ha reconocido, tras ser preguntado sobre cómo España como país puede afrontar este duro problema a los que se enfrenta en los próximos meses.

El profesor de dicho instituto ha advertido de que las soluciones económicas que ha puesto ahora el Gobierno de Sánchez no son suficientes, ya que con las medidas aprobadas hay mucha gente que no ha cobrado lo mismo, o que las empresas a la vista de las circunstancias han tenido que bajar el sueldo. "Con los ERTEs no cobras todo el salario, solo el 70%, y muchas gente se ha bajado los sueldos"

Hay que recordar que según el acuerdo de mínimos alcanzado entre ambas formaciones del Gobierno, habría destinadas 18 mil millones para el paro, pero esto fue justo antes de que viniese el coronavirus a España. Además, hay que recordar que Sánchez no tiene mayoría parlamentaria y las cuentas, que sí o sí no se pueden deben prologar, deben contemplar medidas que satisfagan a todos los grupos parlamentarios posibles, para que en esta ocasión España pueda tener unas cuentas públicas en las que se recojan medidas que solucionen los problemas de los españoles ante esta pandemia que sin duda va a provocar una de las mayores crisis del país.