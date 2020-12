Vocal del CGPJ avisa de que la reforma del Poder Judicial "no permitirá aspirar a una justicia independiente"

José María Macías, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, analiza en 'El Cascabel' la postura de los jueces a la actuación del Gobierno con el Poder Judicial. Algunos de los vocales se han mostrado en contra de dicha reforma y José María Macías explica que "La petición de momento que se ha hecho hasta por once vocales con distinto formato los que hemos solicitado al Presidente del Consejo que en el pleno que ha de tener lugar el jueves debatamos la conveniencia de dirigirnos al Congreso de los Diputados para pedirle que solicite nuestro informe como ya le ha indicado la Comisión Europea, el Portavoz del Comisario de Justicia y que se lo pida también de paso a la Comisión de Venecia como también le ha indicado ese mismo Portavoz".

La iniciativa de PSOE y UP supera el debate de totalidad con la oposición de PP, Vox y Cs. El vocal de CGPJ confiesa que "hoy he cometido la torpeza de ver el debate" y justifica "digo la torpeza porque me podría haber ahorrado el sofocón porque en la intervención de uno de los grupos parlamentarios que ha presentado esa proposición se puede comprobar cuál es el espíritu que anima a la proposición. La retahíla de insultos, de improperios que ha expresado ese portavoz al Poder Judicial en general y a muchos jueces en particular, en concreto aprovechando la impunidad que ofrece la tribuna me ha parecido de una mezquindad intolerable. A partir de aquí lo que se dice bajo mezquindad puede usted imaginar que no me produce ninguna opinión favorable. Desde luego que la justicia esté secuestrada en este país, no sé si esa es la intención de algunos en el futuro, desde luego hoy día no está secuestrada".

El vocal del Consejo General del Poder Judicial muestra su preocupación respecto a la reforma del órgano de Gobierno de los jueces en TRECE: "Yo lo que sé es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Y lo que tenemos sobre la mesa es una propuesta que pretende privar al consejo de una atribución realizada directamente por el artículo 122 de la Constitución que no prevé que ni de manera provisional ni transitoria estas facultades se puedan perder por el camino". El abogado señala que esto no apunta en "la buena dirección para el futuro lo que se quiere hacer de presente. Yo espero que no sean esas las intenciones y espero que por el camino se recompongan un poco las cosas, que la renovación se produzca y que no se lleve adelante ninguna de las reformas que se están planteando en la actualidad porque los únicos que tienen algo que perder con semejante reforma son los ciudadanos que aspiran a una justicia independiente".

A pesar del malestar demostrado por algunos de los vocales del Consejo, el Gobierno no les ha consultado, el vocal José María Macías defiende que limitando las funciones "no consigue otra cosa que generar una situación no adecuada e idónea en términos de una negociación pausada para que se consiga la renovación del Consejo General del Poder Judicial, entiendo yo, de una manera ordenada". Y opina que "a mi modo de ver no tiene otra explicación que generar presión en la negociación. Dicho eso sí me permito, no corregir, pero sí matizar, algo que usted ha afirmado cuando decía que tratándose de una proposición de ley no existe la obligación de solicitar ese informe. Eso con la Ley Orgánica del Poder Judicial en la mano es así, ciertamente, el Artículo 561 se establece una diferenciación según se trate de proyectos de ley o de proposiciones de ley".

"Mientras que para los proyectos de ley es obligado, para las proposiciones de ley en principio es una facultad de la que goza las Cortes Generales. Esto que dice la Ley Orgánica, sin embargo, tiene que matizarse cuando afecta al Estatuto de Jueces o al Estatuto del Órgano del Gobierno del Poder Judicial". El vocal justifica que esto se debe "pura y simplemente porque en su día nos incorporamos a la Unión Europea, aceptamos lo que dicen los tratados y aceptamos algo que en la terminología de la UE se llama el acervo comunitario. Ese acervo comunitario que ha sido expresado en múltiples recomendaciones de la Comisión Europea establece la necesidad, no la facultad, sino la necesidad de cualquier reforma del Estatuto de Jueces o de los miembros del Órgano del Gobierno de los jueces se lleve adelante ya sea por el Gobierno, ya sea por las Cortes Generales, preguntando primero a todos los implicados en ese proceso. Eso incluye al Consejo y a la Comisión de Venecia".

Respecto a las dudas sobre qué es y qué no es delito acerca de ultrajar la bandera española, el vocal del CGPJ explica en 'El Cascabel' que "la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, tiene sus límites. Entiendo yo que el respeto a los símbolos nacionales plantea uno de esos límites". Y afirma que un símbolo nacional "no deja de ser una señal de identidad y un mensaje de odio lanzado contra un símbolo nacional en realidad es un mensaje de odio lanzado contra todos los que se cobijan bajo ese símbolo". José María Macías defiende que en una época como en la ahora vivimos, "en la que los mensajes de odio se persiguen, se entienda que es conforme con la libertad de expresión un mensaje de odio tan rotundo como ultrajar la bandera a mí es algo que me resulta poco comprensible. Me alivia que el Tribunal Constitucional nos siga manteniendo en la órbita de países como Alemania o Francia donde este tipo de conductas también son delito, y son delitos más severamente castigados que en España".