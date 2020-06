Jose Antonio Nieto, sobre las palabras de Grande-Marlaska: "No me van a dejar por falso"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afeado al exjefe de Prevención de la Policía Nacional, José Antonio Nieto González, que haya ido a los platós de televisión en lugar de a los tribunales para denunciar que desde el Gobierno se le pidió prescindir de las mascarillas antes de que se decretara el estado de alarma por el coronavirus.

"Yo no he cesado a nadie", ha contestado al PP en la primera de las tres preguntas en la sesión de control en el Senado, recurriendo a la misma tesis que ya defendió en su última comparecencia en el Congreso, cuando defendió la decisión de su 'número dos' y de la directora de la Guardia Civil de cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid.

En esta ocasión, el ministro del Interior se refería al exjefe de Prevención de la Policía, José Antonio Nieto González, cesado de su cargo un día antes de decretarse el estado de alarma y que esta semana ha relacionado en varios medios de comunicación que su relevo se debió a que rechazó la propuesta del Ministerio de Sanidad de prescindir de las mascarillas para los agentes, con el objetivo de no crear alarma social.

"No se le cesó", ha comentado Grande-Marlaska en su intervención, "y la primera vez que lo he visto ha sido por los platós de televisión una vez jubilado". "Un funcionario con profesionalidad, neutralidad y objetividad, cuando ve que algo falla, va a los tribunales", ha añadido.

José Antonio Nieto ha estado en 'El Cascabel' para dejar claro cuáles son sus verdaderas intenciones al hacer público el caso a través de su presencia en diversos medios de comunicación: "Tengo un cese sin justificación ninguna. Supongo que Grande-Marlaska sabe de mi cese aunque haya dicho otra cosa en sede parlamentaria. Lo que yo quería dejar claro es que no soy un sinvergüenza, ni que he escrito ningún documento. He sido un funcionario leal con la Constitución y con las normas vigentes. Eso es que lo pretendía".

ERRORES "ANECDÓTICOS" EN INFORMES POLICIALES

Grande-Marlaska ha defendido el trabajo policial en respuesta a la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren, que ha hecho mención a casos como el del 8M recientemente archivado, el de Alsasua o el de la condena de los líderes del 1-O por un delito de sedición. "Claro que existen garantías para pequeñas disfunciones, sucesos puntuales, no generalizados. Muy puntuales, casi podríamos decir que anecdóticos", ha indicado.

El ministro del Interior, que ha vuelto a oír en la sesión de control que PP y Ciudadanos pedían su dimisión, ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son en su conjunto "democráticas" y que existen "controles internos cuando algo no funciona bien". Como ejemplo ha citado la comisión de investigación en el Congreso que estableció que el PP había hecho uso partidista de miembros de la Policía.

Además, ha aludido al Poder Judicial y a la Fiscalía, que "garantizan que la administración se guíe por el principio de legalidad". "La neutralidad", ha dicho, "lleva a la objetividad y a la profesionalidad". El senador del PP Francisco Cañizares ha calificado de "bochorno" las mentiras de Grande-Marlaska en sus versiones "balbuceantes" sobre el cese del coronel Pérez de los Cobos.

Grande-Marlaska ha señalado durante su intervención en el Senado que coincide con la diputada de EH Bildu en ver de "extrema gravedad" que exista "manipulación de informes policiales y filtraciones", aunque insistiendo en que esto "no es una tónica general".

En este punto, ha mencionado la intervención del portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, para defender ante las "dudas" de este senador que España es una de las 20 democracias plenas porque "ampara y protege libertades" y, además, los policías trabajan para "proteger" a los ciudadanos.

A la senadora de Ciudadanos Lorena Roldán le ha reprochado que comparara la situación que vive en Cataluña con la que existía en el País Vasco cuando ETA cometía asesinatos. Además, ha señalado que en la primera región la tasa de ocupación de la plantilla de la Policía está "dos puntos por encima que en el resto de España" y que, en concreto, es mayor que en el caso de Madrid.

El ministro, que ha defendido planes como el de infraestructuras o la equiparación salarial, ha dado "garantías plenas de que van a continuar en Cataluña cumpliendo con sus funciones". La senadora de Ciudadanos, por su parte, ha achacado al "clima de odio" el que cada vez renuncien más agentes a su puesto en esta comunidad autónoma.