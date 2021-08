Retirada de tropas estadounidenses de Afganistán: "Biden no va a salir indemne"

José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos de la UAH, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos la situación en Kabul.

“Creo que los talibanes están haciendo valer a Estados Unidos su victoria, por las palabras que desprende Biden es probable que entren tropas africanas en Kabul en septiembre y no creo que los talibanes hagan efectivas sus amenazas ya que supondría cruzar una línea roja. Creo que con la presión internacional sobre todo de Reino Unido o los estadounidenses con la actuación de Biden, se retrasará la retirada de las tropas en el país afgano” dice.

Sobre las relaciones de Estados Unidos y España pone de manifiesto que “el interés español para Estados Unidos se fundamenta en las dos bases de Morón y Rota o nuestra situación estratégica en el Mediterráneo, parecían que las relaciones estaban deterioradas pero tampoco era una gran relación gubernamental. Yo creo que se va a producir un mayor acercamiento entre EE.UU. y España que ha hecho falta estos años”.

“Bush fue el primero derivó las tropas de Afganistán a la Guerra de Irak, no se critica tanto la retirada de Afganistán que con Trump ya tenía fecha, la crítica tiene que ver con cómo se ha realizado esta retirada sin haber previsto o sin tener en cuenta que la caída de los talibanes podría ocurrir, según los informes de la CIA además, es cierto que Biden no partía con popularidad” explica.

Por otra parte apunta que “dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos pero no iría más lejos ya que el año que viene tenemos elecciones de medio término donde creo que va a pasar factura, va a tener que pagar un peaje por esta salida caótica, además de que Kamala Harris ha querido escurrido escurrir el bulto, se está propiciando una investigación de cómo se está llevando esa retirada y Biden no va salir indemne de esta retirada y va a suponer un espaldarazo para presentarse a las próximas elecciones aunque queden 3 años, los demócratas van a salir muy dañados de todo esto”.

En relación a que Biden pueda recuperar su popularidad en otras materias como presupuestos o infraestructuras, Gurpegui indica que “es difícil y aunque los índices de popularidad sean bajos en torno al 40-45%, es relativamente poco porque podría haber perdido más puntos, mientras no lleguen imagenes de militares o ciudadanos estadounidenses muertos podrá contener la situación, estoy convencido que pagará las consecuencias de esto, ha sido una pena porque estaba controlando la pandemia muy bien y la migración que lo había derivado a Kamala Harris también lo llevaba bien y tenía los presupuestos aprobados con la subida de impuestos que los estadounidenses habían aprobado. Pagará a medio plazo toda esta crisis, fundamentalmente no se trata de la salida sino como se ha gestionado, ha sido el fracaso de su administración y será difícil que no salga dañado”.