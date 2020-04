John de Zulueta en 'El Cascabel': "El Ministerio de Sanidad está hueco, ni siquiera Unidas Podemos lo quería"

El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, ha analizado en 'El Cascabel' las medidas económicas aprobadas por el Gobierno así como la gestión de la crisis: "La caída que vamos a tener va a ser mucho peor que la de la crisis del 2008. Las empresas privadas están ayudando muchísimo comprando material sanitario y no salen en los medios".

"No sabemos cómo saldremos de esta ni si va a volver otra ola, pero el Gobierno ha ido por detrás en todas las fases de esta crisis. El Ministerio de Sanidad está hueco, ni siquiera los de Podemos lo querían".

"El turismo es uno de nuestros pilares económicos y va a caer estrepitosamente. No estamos bien diversificados, mientras Alemania está trabajando y exportando". "Es muy difícil prever cuándo vamos a recuperarnos, todo es niebla, la economía no va a despertar de un día para otro. Hasta que no haya test y una vacuna, no habrá recuperación total".