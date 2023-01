Joaquín Leguina: "La forma sencilla de acabar con las leyes sanchistas es que Feijóo gane las elecciones"

Exministros del PP y del PSOE, así como otros ex altos cargos, embajadores, catedráticos y escritores, han apoyado un manifiesto firmado por más de 200 personalidades para alertar de un "desafío constitucional" y avisar de que la democracia "nunca es reversible".

En el manifiesto denuncian que la coalición de Gobierno, presidida por Pedro Sánchez y apoyada por grupos independentistas, "ha quebrado el proyecto histórico del PSOE comprometido con el cumplimiento de la letra y el espíritu de la Constitución de 1978".

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, es uno de los firmantes del manifiesto contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "Hay un movimiento cívico importante para intentar parar estos dislates que viene de los acuerdos que ha realizado Sánchez con partidos que son contrarias a la Constitución y a nuestra patria". También ha hecho referencia a la manifestación que se celebra este sábado, 21 de enero, en Madrid, con las políticas de este Gobierno, una concentración convocada por decenas de asociaciones cívicas.

Sobre las intenciones de Pedro Sánchez de controlar la justicia, Leguina opina que "lo que buscaba Sánchez es tener mayoría en el Constitucional. Conde-Pumpido es un hombre prestigioso que es juez, vamos a ver lo que hace porque su papel va a ser básico en la deriva que tome el Constitucional. Sus deudas con Sánchez son bastante escasas, vamos a ser optimistas. Hay unas cuantas leyes sanchistas que están recurridas en el Constitucional, pero hay una forma más sencilla de acabar con esas leyes y es decirle a Feijóo que las quite cuando gane las elecciones y que hagan todo lo posible por ganar las elecciones".

En cuanto a las últimas polémicas generadas entre La Moncloa y el Gobierno de Castilla y León con el tema del aborto, el expresidente de la Comunidad de Madrid considera que "estas críticas a la derecha, y lo que han montado contra el Gobierno de Castilla y León, me parecen exageradas. Conozco a Núñez Feijóo y me parece una persona decente y sensata, no hay que apretarle las tuercas todos los días. Yo no soy de derechas, no sé a quién voy a votar ahora, pero reconozco que hay gente en la derecha española de una gran valía y uno de ellos, a mi parecer, es Núñez Feijóo".

"La media de las encuestas da un trasvase de votos del PSOE al PP en orden de 800.000, aparte de los que no querrán expresarlo. Estas decisiones de acabar con la sedición, de cambiar el Código Penal… estos métodos de trabajo que ha implementado Sánchez son dudosos. Hay un abuso del sistema, los decretos ley están pensados para unas cosas concretas. Ha abusado hasta la saciedad", analiza Joaquín Leguina y sentencia: "Hay una parte de la ciudadanía que está muy preocupada. Desde un punto de vista simplemente democrático, lo que está ocurriendo es grave".