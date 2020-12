Jesús Quintana, español secuestrado en Colombia, en TRECE: "He vivido tres días de máxima tensión"

El ingeniero español Jesús Antonio Quintana García, director gerente para las Américas de la Alianza de Biodiversidad Internacional y Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT), ha sido liberado este lunes después de que un grupo armado le secuestrara en Colombia, según ha informado la organización no gubernamental.

En un comunicado, CIAT ha detallado que Quintana se encuentra "en buen estado de salud mental y física" tras "dos días de padecer esta terrible experiencia" y ha garantizado que proporcionará más información "tan pronto como sea posible". Por su parte, el director general de CIAT, Juan Lucas Restrepo, ha señalado que la alianza está "muy contenta" de tener a Quintana "sano y salvo de vuelta a casa".

"Agradecemos a las autoridades colombianas, a las comunidades indígenas, a las organizaciones sociales y a todos los que se movilizaron para asegurar su liberación", ha agregado, extendiendo su agradecimiento también a la comunidad internacional por "sus buenos deseos" y su "preocupación" durante la "difícil situación". El ingeniero español viajaba en un vehículo todoterreno y fue secuestrado el sábado por un grupo armado no identificado que le dio el alto en un retén en el municipio de Toribio, en el norte del departamento de Valle del Cauca, aunque por el momento se desconocen los detalles del suceso.

El programa de TRECE, 'El Cascabel', ha podido hablar en exclusiva con Jesús Quintana pocas horas después de su liberación y ha podido conocer de primera mano cómo se encontraba tras tres días de cautiverio: "Es una mezcla de cansancio y felicidad. Muy feliz obviamente por haber conseguido la libertad, que es lo más importante que hay, y muy cansado porque han sido tres días muy intensos, viviendo una situación de tensión constante, por parte de las FARC".

Quintana ha explicado varios detalles relacionados con el momento de la detención: "Estaba en un viaje por motivos de trabajo en una de las zonas controladas por las FARC donde han tomado de nuevo las armas y fuimos su presa. Me detuvieron en un control de ellos y me dijeron que me tenía que quedar con ellos hasta que hicieran unas investigaciones. Me llevaron a las montañas en un coche y allí es donde me tuvieron durante dos días y medio".

También, el agrónomo español ha explicado cuáles han sido las principales fuerzas diplomáticas y de seguridad que han estado detrás de la investigación estos días, ya que Quintana es reconocido como personalidad diplomática en Colombia: "Fue importante que vieran que nosotros no éramos un objetivo, porque no somos parte del conflicto. El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Policía en España estuvieron pendientes, al igual que la embajada de España en Colombia. Aquí el Ministerio de Defensa también estuvieron muy pendientes. En cuanto al trato ha sido correcto, no ha habido violencia física. Al tener que pasar un control me dijeron que tenían el derecho a comprobar mi identidad".

Por último, Quintana ha reconocido que desconoce si los secuestradores pidieron un rescate por su liberación: "La verdad que no lo sé. Yo he estado dos días incomunicado y desconozco si ha sido así. Nosotros hemos tenido contacto con la Policía de España, con el Grupo Anti Secuestros que estaba con mi familia en Madrid y con la propia Policía aquí en Colombia. Yo les he pedido tener una reunión cordial de agradecimiento, que me dejaran descansar y que nos viéramos el miércoles".

Su trabajo en Colombia y el papel de la CIAT

Según su página web, la Alianza de Biodiversidad Internacional y el CIAT es una organización no gubernamental internacional que brinda soluciones científicas que aprovechan la biodiversidad agrícola y transforman los sistemas alimentarios de manera sostenible para mejorar la vida de las personas en medio de una crisis climática, todo ello trabajando "de la mano con los agricultores" para "incrementar su calidad de vida".

Nacido en Málaga (España), Quintana García es el director gerente para las Américas de la Alianza entre Biodiversidad Internacional y el Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT), dos centros de investigación sobre agricultura, nutrición y Medio Ambiente. El ingeniero español trabaja en el Hub de las Américas, situado en Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, en el oeste de Colombia.