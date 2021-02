Jenaro Castro, en TRECE: “Tenemos la oportunidad histórica de sacar a RTVE del pozo en el que ha caído”

Tras el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo de Administración de RTVE, Jenaro Castro ha respondido en ‘El Cascabel’ de TRECE a las preguntas de Antonio Jiménez y Susana Ollero sobre la renovación del ente público. El profesional del periodismo, ligado a la corporación desde 1990 y que será uno de los diez nuevos consejeros, ha asegurado que “no es de recibo la pérdida de credibilidad por una administradora provisional única que lleva 3 años en el cargo, una pérdida de audiencia galopante y una pérdida de reputación de la televisión pública que los espectadores no merecen”.

En cuanto al proceso de renovación del Consejo de Administración de RTVE, el periodista se ha mostrado claro: “El concurso público ha existido, se ha completado de manera igual de legítima que lo que habíamos visto hasta ahora, y trataremos de ayudar para que RTVE sea de todos,no la televisión de los rótulos de Leonor o de un vídeo colocado como si fuera parte de un documental, y unos telediarios neutrales que es lo que todos queremos. Se trata de que sirvamos a los espectadores, es de ellos”.

RTVE ha sufrido una pérdida de "reputación, credibilidad y de audiencia", según Jenaro Castro

Jenaro Castro no ha querido “entrar en polémicas a estas alturas del partido con los compañeros del consejo de informativos”, y ha añadido que “espero que el nuevo consejo actúe y defiendan la labor periodística obligatoria por mandato constitucional de la televisión y de la radio pública. Creo que es una gran oportunidad la que tenemos ahora para recuperar la reputación y todos debemos sumar, tanto los partidos políticos desde fuera como los trabajadores desde dentro, para hacer una televisión pública de todos al servicio de la neutralidad y de la sociedad”.

En este sentido, el nuevo consejero de la corporación ha insistido en que “no podemos perder la oportunidad porque, lo que ahora había, era una televisión y una radio sin rumbo, con 3 años de incertidumbre, con una deriva económica tan importante o grave como la deriva editorial, y entre todos tenemos que sumar y sacarlo de la situación en la que está”, ha dicho. “Tenemos que ser el referente en los grandes acontecimientos como las elecciones. Todos tenemos la obligación moral y ética de contribuir a que sea posible. Lo que había ahora no satisfacía a la gran mayoría de los españoles. No debemos dilapidar la oportunidad”, señalaba en su intervención.

"RTVE debe defender la Constitución, las instituciones, debe ser servicio público, se debe a los espectadores y a la sociedad"

Sobre el sistema de elección de los consejeros de RTVE, Jenaro Castro ha defendido que “me parece que cualquier fórmula es válida para elegir a los consejeros, pero debemos tener en cuenta que el primer decreto que se firmó en la nueva etapa política tras la moción de censura y las elecciones, fue el de RTVE, que se firmó para nombrar una administradora provisional única que no creo que haya satisfecho las necesidades ni haya estado a la altura de lo que necesita RTVE. Los partidos representan la soberanía popular, no es menos democrático ni menos óptima esta elección. Hay otras fórmulas, concurso público, pero lo importante es TVE y la radio, de eso nos hemos olvidado. Tenemos la oportunidad histórica de sacar a RTVE del pozo en el que ha caído”.

Por último, el periodista ha respondido a la pregunta de si ha habido neutralidad en los informativos durante los años que lleva trabajando en la corporación, ante lo que ha respondido que “la televisión pública transita por un camino en el que los márgenes son amplios, siempre que estemos dentro de los parámetros de la neutralidad informativa, cumplimos con nuestra obligación. RTVE tiene un papel institucional, debe defender la Constitución, las instituciones, debe ser servicio público, se debe a los espectadores y a la sociedad. Hemos cumplido fundamentalmente en los márgenes dentro de la neutralidad. Ahora bien ha habido tiempos mejores y peores. No le deseo a nadie lo que hemos pasado durante estos 3 años algunos trabajadores, y espero que el nombramiento como presidente de José Manuel Pérez Tornero sirva para enderezar el rumbo y que este tipo de malas praxis no se sigan produciendo”.