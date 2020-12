Javier Chicote, periodista de ABC, ha desgranado en 'El Cascabel' de TRECE la petición del Consejo de Transparencia al Gobierno de informar acerca de cuestiones clave e importantes de la gestión de la pandemia de la covid-19: "Nosotros ya hicimos una petición anterior, más amplia, entre en la que en otras cosas le pedíamos al Gobierno que nos dijera los nombres de este Comité de Expertos que supuestamente fue el que les asesoró en la desescalada de las medidas del covid-19. Esa petición venció el día 23 de noviembre y aquí seguimos esperando sentaditos a que nos responda el Gobierno, y todo apunta a que no lo va a hacer".

El periodista de ABC ha asegurado que llevan haciendo peticiones "desde el principio de la pandemia, y sistemáticamente no está habiendo respuesta por parte del Gobierno ni del Ministerio de Sanidad ni tampoco de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Entiendo que algunas peticiones pueden parecer excesivas, pues lo que tienen que hacer es recurrir y dar sus razones, pero lo que hacen es directamente no contestar".

�� "A mi no me sorprende la opacidad del Gobierno porque yo como periodista la vivo a diario. El problema es que con el Gobierno de Sánchez el umbral de la falta de vergüenza se sobrepasó hace muchísimo tiempo".



Chicote especifica el proceso por el que recurrieron al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que les dio la razón y pidió al Gobierno que les diera informe, "y nada, así llevamos 20 resoluciones con el plan vencido. Es información que debe ser pública y como Gobierno están obligados a informar, y ellos, sistemáticamente, no lo hacen".

"Hay mucha información que todavía no sabemos pero que tarde o temprano aparecerá"

Sobre una de las cuestiones mas polémicas de la gestión de la pandemia del Gobierno, la compra de material sanitario defectuoso, Javier Chicote ha asegurado que "avisé de que esas grandes compras que hubo al principio de la pandemia, seguramente estaríamos presenciando lo que iban a ser los casos de corrupción del futuro, porque hay algunas compras más que sospechosas, de empresas que no tenían relación con la venta de productos sanitarios o empresas de dos personas con un almacén… Ahí hay mucha información, todavía no sabemos lo que ha ocurrido, pero tarde o temprano aparecerá."

El periodista de investigación del diario ABC ha concluido su intervención en TRECE asegurando que "no me sorprende la opacidad del Gobierno porque yo como periodista la vivo a diario, los poderes públicos tienen que contestar te guste o no te guste el periodista o el medio para el que trabaja, están obligados a dar información y sistemáticamente no lo hacen, y tampoco lo hacen vía el Consejo de Transparencia. El problema es que con el Gobierno de Sánchez el umbral de la falta de vergüenza se sobrepasó hace muchísimo tiempo. Algo tendremos que hacer para que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sirva para algo".