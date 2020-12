Javier Chicote, en 'El Cascabel': "Transparencia ha dicho que Pedro Sánchez no cumple con la Constitución"

Javier Chicote, periodista de ABC, ha desgranado en 'El Cascabel' de TRECE la petición del Consejo de Transparencia al Gobierno de informar del comité de expertos que decidió sobre la desescalada de la primera ola de la covid en España.

En primer lugar, el periodista de investigación aclara que "el Consejo se creó para que las administraciones tengan que rendir cuenta no a los periodistas, sino a los ciudadanos en general, a cualquier ciudadano que pida una información. Entonces, los organismos públicos tienen su propio departamento de Transparencia, el problema es que muchas veces no te contestan y es cuando hay que recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno".

En este sentido, Chicote ha añadido que "el Consejo de Transparencia es un poco incómodo para el Gobierno de turno, su anterior presidenta murió y se ha tardado 3 años en poner un nuevo presidente porque al Gobierno no le interesaba. Ahora el presidente es José Luis Rodríguez y se interpretó como un intento de controlar políticamente el Gobierno porque él es alto cargo vinculado a gobiernos del Partido Socialista, yo de momento no voy a dudar de él, pero tiene un sello político que no lo debería tener".

Sobre la resolución que pide al Gobierno que dé los nombres del comité de expertos, el periodista añade que "ABC ya pidió esta información, ya ganamos, ya venció, ya caducó y no nos lo han dado. Es decir, a mí ya me tenía que haber dado el Gobierno, el Ministerio de Sanidad en concreto, quiénes son los miembros de ese misterioso Comité de Expertos. Lo que pasa que ahora hay bastante presión mediática y es verdad que tal vez sí respondan, aunque normalmente no lo hacen".

Javier Chicote ha señalado varios ejemplos anteriores relacionados con peticiones de información: "A nosotros nos pasó con el tema de las Marismillas, nosotros preguntamos, nos dio la razón el Consejo de Transparencia porque Moncloa no contestaba y los poderes públicos tienen que responder, pero no contestó, y con el Falcon pasó lo mismo y usó a la abogacía del Estado para poner un pleito en la Audiencia Nacional, se lo hemos ganado y sigue sin darnos la información".

El periodista ha sido muy contundente con la actitud del Gobierno y ha afirmado haber leído resoluciones de Transparencia "que son terribles, que le dicen a Pedro Sánchez que no está cumpliendo la Constitución, que se reservan poner un pleito contra el organismo correspondiente porque no hacen caso, no contestan ni una sola vez. Hay que recordar que el Consejo de Transparencia es un organismo que es autónomo e independiente pero que depende del Gobierno porque es el ministerio de Hacienda quien tiene que proponer quién es el presidente".