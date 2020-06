Jano García, en 'El Cascabel': "A Sánchez solo le falta decir que ha salvado a la humanidad"

El economista, Jano García, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad sobre el coronavirus, la contabilización de víctimas y nuevos contagios, entre otros. "Estamos en torno a 45.000 víctimas, aunque no todas se pueden atribuir directamente al coronavirus, pero se le podrían quitar 1.000 como mucho. El Financial Times recogía hace un poco el exceso de mortalidad en todos los países y España lideraba la tabla. España es el país más golpeado porque actuó más tarde. Ahora se trata de que el relato sea que España no sea el país con más víctimas por millón de habitantes. España tiene 4 veces más víctimas que EE.UU. por millón de habitantes".

Con respecto a las declaraciones del presidente del Gobierno en las que aseguraba que las medidas tomadas por el Ejecutivo habrían salvado a casi medio millón de personas, Jano García ha señalado que "desconozco de donde sale el dato de las 450.000 personas salvadas que dice Pedro Sánchez. Sánchez podría dar un paso más allá y decir que ha salvado a la humanidad, el descaro ya es absoluto. Llegamos a un punto que ya no me sorprende. El Gobierno nos engaña, pero la sociedad se está tragando el engaño y convive con él todos los días. Se debe, entre otros factores, por medios de comunicación alineados con el Gobierno, no son periodistas, son activistas que replican el mensaje del Gobierno. España es el único país de Europa que lleva 3 semanas sin aportar datos de nuevas víctimas".

La crisis del coronavirus no pasa factura electoral al Gobierno, según el CIS

En esta jornada, además, se ha conocido el último barómetro del CIS según el cual la gestión del coronavirus no parece pasar factura electoral al Gobierno de coalición y menos aún al PSOE, que ve cómo aumenta su ventaja sobre el PP hasta los 11,2 puntos, al tiempo que Vox se fortalece y vuelve a ser tercera fuerza.

En la tercera encuesta del CIS desde la declaración del estado de alarma, elaborada mediante entrevistas telefónicas entre el 1 y el 9 de junio pasados, el PSOE subiría una décima desde el sondeo de mayo hasta el 31,2 por ciento, mientras que el PP bajaría tres décimas, hasta el 20,0 por ciento.

Según el CIS, Vox volvería al tercer puesto por delante de Unidas Podemos, con un 12,5 por ciento en estimación de voto -1,2 puntos más que en mayo-, al tiempo que el grupo liderado por Pablo Iglesias bajaría una décima, hasta el 11,4 por ciento.

Ciudadanos, aunque obtendría un resultado superior al de las pasadas elecciones generales, rompería la racha ascendente de las últimas encuestas y que se había observado desde la declaración del estado de alarma y su colaboración parlamentaria con el Gobierno.

La formación liderada por Inés Arrimadas cae en este barómetro más de un punto y se queda en el 9,4 por ciento en estimación de voto. El resto del panorama político se mantiene bastante estable, aunque con ligeras variaciones.