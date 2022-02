Jaime Mateu, en TRECE: "Marlaska se ha sumado a la causa de Sánchez para sacar a los presos de ETA a la calle"

Jaime Mateu, diputado del PP y familiar de una víctima de ETA, ha criticado en 'El Cascabel' de TRECE la falta de respuesta del ministro del Interior a sus preguntas en el Congreso de los Diputados sobre los supuestos contactos del Gobierno con el entorno de presos etarras: "El señor Marlaska ya no dice la verdad ni a su médico. Es un exjuez totalmente indigno que se ha echado en brazos de la causa de Sánchez para ser el último vehículo para que todos los presos etarras salgan a la calle. Y luego se le regalará un trabajo a todos ellos. Le he preguntado que si era conocedor de las conversaciones, no ha contestado, ha ido a decir que si metemos bulos, que si no somos miembros de la democracia, eso demuestra que no están tranquilos con lo que están haciendo".

Y es que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, niega que se negociara con Bildu la situación de los presos de ETA pese al informe de la Guardia Civil que Jaime Mateu da "por sentado" que es "cierto": "Marlaska como máximo responsable, no ha contestado a mi pregunta de si era conocedor de esas conversaciones soterradas".

"Sánchez no puede ir contra los herederos de ETA porque necesita sus votos"

El diputado del Partido Popular se muestra seguro al afirmar que "el presidente del Gobierno necesita los 5 votos de los herederos políticos de ETA, para seguir hundiendo a España, no puede ir en contra de ellos. Por eso nunca se va a manifestar sobre si su apoyo está con las víctimas del terrorismo".

A pesar de ello, afirma tajantemente que "no se puede seguir chuleando a las víctimas del terrorismo. La gota que ha colmado el vaso para que la Asociación de Víctimas del Terrorismo haya estallado es que de nuevo el PSOE y sus socios votaron en contra de un proyecto de ley del PP para prohibir las actividades de enaltecimiento de los asesinos etarras cuando eran excarcelados, los ongi etorri".