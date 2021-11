El inspector José María Benito, sobre lo ocurrido en Palma: "Son delitos graves que van a tener que pagar"

Este lunes se ha ordenado el ingreso en prisión de los doce ciudadanos detenidos por lo ocurrido el pasado viernes en el aeropuerto de Palma de Mallorca, mientras se sigue buscando a otros doce fugados. En 'El Cascabel' de TRECE han hablado con el inspector de Policía José María Benito, y con el piloto retirado, Javier del Campo. Con ellos han analizado lo ocurrido en el aeropuerto de Mallorca, así como las novedades de las últimas horas.

El inspector apuntaba, respecto a aquellos que están en busca y captura, que cree que "es cuestión de tiempo encontrar a los 12 restantes y que se les ponga a disposición judicial. Se les acusa de delitos bastantes graves, como paralizar un aeropuerto, por lo que van a tener que pagar".

Para continuar ha recalcado que "de momento es un hecho aislado, es verdad que estaba concertado, y es verdad, que la persona que supuestamente estaba enfermo tiene antecedentes en nuestro país, entre otras, por trata de seres humanos y resistencia a la autoridad, todos ellos relacionados con la inmigración ilegal. Hacía negocio con la entrada personas en nuestro país. Es un hecho insólito, único en principio y que esperemos que no vaya a más".

Respecto a la noticia de las últimas horas, del ingreso en prisión de los detenidos, el inspector asegura que "el juez podría haber tomado otra determinación, pero decide el ingreso en prisión por los graves hechos que provocaron, como paralizar el tráfico aéreo en un aeropuerto de tráfico internacional como es el de Palma de Mallorca".

En cuanto al modo de organizar la fuga, José María Benito ha recordado que "el que supuestamente se pone enfermo es el ideólogo de la operación, el que da las instrucciones a los demás. Es el que da las indicaciones en el grupo de Facebook. Es un grupo de inmigrantes que compra un vuelo, pero la verdadera intención era entrar en la Unión Europea. Aprovechan el vuelo para hacer el paripé al mismo tiempo que han cometido este delito. No tiene otra explicación más allá".

"Es grave hasta tal punto que el juez ha ordenado su ingreso a prisión, precisamente por los daños y las acusaciones que supone paralizar el tráfico aéreo. El que finge estar enfermo es el ideólogo".



José María Benito, inspector de Policía





Ante la pregunta de por qué no se había sospechado del artífice de los hechos, el inspector apunta que "estamos hablando de un vuelo que no toca territorio español ni de la UE en principio, por tanto es un vuelo no controlado por las autoridades españolas, por eso no hay sospechas del tipo que tiene antecedentes que viaja dentro. Para ir a Turquía no hace falta visado, para entrar a España sí".

Para concluir ha recalcado que "es la primera vez que ocurre, a partir de ahora habrá que extremar las precauciones para que no vuelva a ocurrir. A partir de ahora, seguramente el equipo sanitario esté acompañado de Policía o Guardia Civil para evitar esto".

El testimonio del expiloto Javier del Campo

Por su parte, Javier del Campo ha hablado acerca del protocolo que existe a bordo para casos en los que hay una emergencia médica. "El protocolo es si tenemos un enfermo a bordo, ver si hay un médico a bordo que certifique si está malo o no. En este caso no se sabe, por lo que suponemos que no había nadie médico a bordo. Queda en manos de la tripulación decidir, en caso de duda es verdad. Se le comunica al comandante y este, si tiene un sitio cercano donde aterrizar, aterriza para salvar la vida". Y para concluir ha comentado el hecho de que la puerta del avión estuviera abierta tras la evacuación del supuesto enfermo. "No es habitual que si estás bajando un enfermo se cierre la puerta. Lo normal es dejar abierto hasta que te avisen de que te puedes marchar", explicaba.